Samardžija: BiH propustila priliku da nabavi vakcine iz Rusije

Ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija izjavio je da je BiH još prije mjesec dana propustila jedinstvenu priliku da bilateralnim dogovorom sa Rusijom nabavi vakcine protiv virusa korona po cijeni od 9,95 dolara po dozi.

Samardžija je naveo da je prije više od mjesec dana poslao urgenciju Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara u kojoj ih, na njihov upit, upoznaje o mogućnostima i načinom hitne nabavke vakcine "sputnjik ve", međutim iz BiH nije dobio povratnu reakciju.

On je podsjetio da je krajem januara bio zahtjev iz Federalnog ministarstva zdravstva prema Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara, koji je potpisao Vjekoslav Mandić.

"Oni su to proslijedili u Ambasadu, tražeći hitan odgovor o mogućnosti nabavke vakcine `sputnik ve`. Mislim da su to istovremeno tražili od Kine. Već sutradan sam poslao notu ruskom Ministarstvu spoljnih poslova, da ih zamolim da vidimo možemo li to ubrzati", rekao je Samardžija za portal "Kliks".

On je dodao da ga je rusko Ministarstvo usmjerilo na državni Fond za direktna ulaganja koji je zadužen za pregovore o vakcinama.

"Sutradan sam s njima imao videokonferenciju i oni su mi dali osnovne podatke, kao što su cijena, transport, skladištenje i slično. Rekli su da možemo sami doći po vakcine, da je mogu oni poslati putem DHL-a, što je veoma povoljna opcija, a postoji i mogućnost organiziranja vlastitog prijevoza. Cijena jedne doze vakcine je 9,95 dolara, dvije doze su 19,90 dolara", naveo je Samardžija.

Samardžija je istakao da su ga u Rusiji pitali kako je moguće da se iz BiH do sada niko nije javio za nabavku vakcina, te da mu je žao što BiH nije iskoristila priliku da preko ambasade u Rusiji inicira pregovore o nabavci vakcine. "Ovdje se diplomatija cijeni. Nevažno je iz koje ste zemlje", rekao je Samardžija.