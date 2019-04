Sa papom se sastajem, prije svega, na nivou država

Vatikan je država i sa papom Franjom se sastajem prije svega na tom nivou, poručuje predsjedavajući Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže da će tokom posjete Vatikanu, idućeg petka, sa papom imati o mnogo čemu da razgovara.

"On ima sve druge dužnosti vezane za vjerski dio, ali u onom dijelu vezanom za razgovor na nivou država razgovraćemo o međusobnim odnosima. To je svakako prilika da upoznam i papu sa situacijom u BiH, sa razvojem te situacije, sa neformiranjem vlasti i mnogo čega drugog, ako do tada ne bude bilo, a ako bude objasniću da jeste," rekao je Dodik.

Franjo Komarica, biskup banjalučki, poručuje da ga uvijek raduje kada se bh zvaničnici upute u Vatikan. Nada se da će se predsjedavajući Predsjedništva vratiti sa dobrim vijestima

"Mene osobno raduje da dolazi do susreta između poglavara katoličke crkve i naših političara, koji nose odgovornost za sadašnjost i budućnost ove zemlje. Još uvijek, godinama najmanje četiri hiljade zahtjeva porodica uzaludno čeka da se mogu vratiti u svoja sela, na svoja staništa," rekao je Komarica.

To, kaže banjalučki biskup, mora biti jedna od tema predstojećeg sastanka. Poznato je da Vatikan kao država stoji iza onoga što se organizuje na ovim prostorima u ime katoličke crkve, poručuje Milorad Dodik. Sa papom će, kaže, definitivno da porazgovara i o Zakonu o restituciji.

"BiH ima sporazum sa katoličkom crkvom ovdje i ima mnogo stvari koji su ostali nedorečeni, koji se ne ispunjavaju, kao što je povratak imovine, vezano za restituciju koju BiH nije donijela, nije vraćala to zemljište kako je bilo i predviđeno," kaže Dodik.

Dodik podsjeća da je Republika Srpska pokušala da riješi taj problem, ali da je visoki predstavnik zahtijevao da se donese zakon na bh nivou. Milorad Dodik sastaće se i sa patrijarhom srpskim Irinejem, a poručuje da mu ne bi bio problem ni da razgovara sa poglavarom Islamske zajednice u BiH jer, kako kaže, nijedna vjerska zajednica ne smije imati veća prava od drugih. Poglavar katoličke crkve i članovi Predsjedništva BiH zadnji put su se sastali u februaru 2018. godine.