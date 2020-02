Runić: Očekivana odluka CIK-a

Odluka Centralne izborne komisije da opoziv u izbornoj godini nije moguć je očekivana. Idemo dalje za dobrobit Drvara i njegovih građana. Ovo je poruka Dušice Runić, načelnice opštine, nakon što je CIK potvrdio da je njen status jasan i nedvosmislen.

Nakon inicijative za njen opoziv, koju je izglasalo devet odbornika skupštinske većine u tamošnjoj skupštini, Runićeva poručuje da je ona tražila od CIKa da se izjasni. Čudi je što se oni koji žele da joj vide leđa takođe čude odgovorom koji je stigao i pritom traže izvinjenje.

"Ja sam kao načelnik uputila hitan dopis CIKu koji je, kao uvijek, u zakonskom roku odgovorio i ne vidim potrebu da se za svoje postupke trebam izviniti a što se tiče mojih komentara prethodnih dana oni nisu upućeni ni građanima Drvara ni boračkoj populaciji nego devetorki koja je umislila da može mijenjati zakon", kaže Dušica Runić, načelnik opštine Drvar.

Socijalista, Jasna Pećenac, predsjednica opštinskog vijeća Drvar, koja je sa osam odbornika podržala inicijativu za opoziv, pojedinim medijima rekla da Runićeva treba da se izvini borcima zbog izjave da ''podobni Srbi ruše srpski korpus u Federaciji''. Nakon što je načelnica pojasnila da nije mislila na borce i Drvarčane, stigla je i informacija da su odbornici većine iznenađeni saopštenjem CIKa i da im nije jasno kako su reagovali ako im skupština nije poslala dokumenta, ne znajući da je načelnica uputila dopis.

Htjeli smo danas da razgovaramo i sa Jasnom Pećenac, predsjednicom opštinskog vijeća Drvar. Međutim, na naše pozive i poruke nije odgovarala.

Skupštinska većina koju predvodi Pećanac ne poznaju zakon i to im je CIK, u suštini, i poručio odlukom, kažu u opštinskom odboru SNSDa. Kažu da su u pitanju lični interesi i da bi oni koji traže izvinjenje načelnice dobro treba da razmisle.



"Ona treba da se izvini svojim glasačima, ima ih trideset, zato što je povela ljude a ne zna gdje ih vodi. Mi nemamo kome da se izvinjavamo jer čitav narod stoji uz SNSD i načelnicu koja je čudo napravila u posljednjih godinu, sva javnost zna, otvoriti toliko radnih mjesta, pokrenuti projekata, to je uspječa samo Dušica Runić. Iz zavisnosti to rade, davno je rečeno, sve joj mogu oprostiti samo uspjeh nikako", kaže Goran Broćeta, predsjednik OO SNSD Drvar.

On je naveo da je novo vijeće u Drvaru prilikom sazivanja sjednice i donošenja odluka prekršilo Poslovnik o radu Opštinskog vijeća i Statut opštine Drvar, što je trenutno predmet inspekcijskog nadzora.