Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da rješenja koja su nametnuta u BiH nisu donijela ništa dobro.

"Rješenja koja su nametnuta ovdje u BiH, nisu donijela ništa dobro. Bez obzira o kom je zakonu riječ, mislim da to nije rješenje za prosperitet BiH, a pogotovo to nije rješenje za zajednički rad, ostvarivanje i formiranje zajedničkih ciljeva", rekao je Čubrilović za ATV.

On je dodao je u "nemogućoj zemlji sve moguće".

"U nemogućoj zemlji i ono što nije moguće čini se moguće. Da li će to biti provodivo, kako i na koji način to će biti upitno. Vjerujem da neće dobiti saglasnost relevantnih zemalja koje su zainteresovane da konačno ova zemlja krene naprijed uz kompromis i saglasnost političara iz BiH", rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Čubrilović je rekao da se Valentin Incko na ovaj način dodvorava SDA.

"To Incko radi u kontinuitetu, provodeći politiku jedne stranke i nikako ne vodi računa o interesima druga dva naroda u BiH", rekao je on.

Podsjetimo, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da je spreman da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u toj zemlji.

Incko je to rekao za Al džaziru Balkans, a na pitanje zašto to nije učinio do sada, odgovorio da "godišnjica traje godinu dana i da to treba riješiti".

"Sve evropske zemlje imaju zakon o zabrani negiranja holokausta, u mojoj zemlji je jedan engleski istoričar dobio tri godine zatvora jer je rekao da holokaust ne postoji", naveo je Incko.

Ukoliko taj zakon ne bude usvojen do 11. jula sljedeće godine, Incko je kazao da je on kao visoki predstavnik sa posebnim ovlašćenjima spreman da ga nametne.

"Da budemo potpuno jasni, ja sam spreman", rekao je Incko, prenio je sarajevski portal Kliks.