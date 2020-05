Rezolucija - akt revizionizma i istorijska podvala Srbima

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je rezolucija o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta, koju je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH akt revizionizma i podvala srpskom narodu, te izrazio očekivanje da će je Narodna skupština Republike Srpske odbaciti.

Dodik je ocijenio da je to revizija istorijske istine i da favorizuje neistinu, "favorizuje neke vrste stradanja, čak i naroda koji u to vrijeme nisu postojali kao što su Bošnjaci".

"Savršeno se zna da je istorijska istina o prisustvu značajnog broja Bošnjaka i Hrvata u ustaškom pokretu koji je učinio mnoga zlodjela i genocid nad Srbima. Davati u toj rezoluciji kao što su dali /predsjednici SDS-a Mirko/ Šarović i /PDP-a Branislav/ Borenović prioritet stradanju drugih naroda, koji su bili na drugoj strani, govore o teškoj reviziji i podvali srpskom narodu i srpskoj nacionalnoj istoriji i istoriji stradanja na ovim prostorima", rekao je Dodik za RTRS.

Govoreći o inicijativi SNSD-a i partija vladajuće koalicije za održavanje posebne sjednice parlamenta Srpske o ovoj rezoluciji, Dodik je rekao da vjeruje da će Narodna skupština, a evidentno je imajući u vidu inicijatore održavanja posebne sjednice, razmatrati to pitanje i donijeti svoj stav o tome.

"Naš prijedlog će biti da se to odbaci kao akt revizionizma, da je to podvala, da nema nikakvu istorijsku verifikaciju i da naravno ukoliko nema po bilo kojoj ocjeni vezano za Drugi svjetski rat termina da je nad Srbima izvršen genocid i da su najviše stradali. U ovoj rezoluciji koji su usvojili Šarović i Borenović kaže se da su stradali antifašisti, Bošnjaci, Hrvati pa tek onda Srbi", naveo je Dodik.

On je dodao da je to nepodnošljivo.

"Onaj ko razumije i zna na koji način se pišu dokumenta smatra da smo mi trećerazredna priča u svemu tome, ali smo prvorazredni stradalnici", istakao je Dodik.

On je rekao da "prvorazredni izdajnici kakvi su Šarović i Borenović mogu da podvale takvu jednu vrstu neistine".

"Želimo da to bude naš institucionalni stav pošto je to donio Predstavnički dom parlamenta BiH u kojem se svi objedine kod muslimana kada je nešto protiv Srba. Dakle, to je istorijska podvala, sam pojam Blajburg, ja sam veoma jasno rekao o tome - tu su stradali oni koji su pobili Srbe", ukazao je Dodik.

On je dodao da nema nikakav žal za tim i da smatra da je to bio legitimni cilj tadašnje partizanske vojske "i da je to dio ukupnih ratnih dešavanja koja su se tamo dogodila i u Blajburgu nije bilo nevinih".