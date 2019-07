Revizorski izvještaj u BiH nema ko da razmatra

Trošenje novca zajedničkih institucija nema ko da kontroliše. Tačnije, revizori rade, ali izvještaje nema ko da razmatra. Radna tijela u BH-Parlamentu još nisu formirana, a sve to ponovo vraća na priču o formiranju Savjeta ministara.

Delegat u Domu naroda Dušanka Majkić kaže da je jasno da formiranje Savjeta ministara koči SDA. Besmisleno je, kaže, i da novi saziv Parlamenta BiH usvaja zakone Savjeta ministara u tehničkom mandatu, kao i da saziv u tehničkom mandatu usvaja odluke novog saziva Parlamenta.

"U slučaju da Parlament radi, to bi značilo da ovima koji su u tehničkom mandatu, bili bi ispunjeni svi uslovi da oni rade onako kako su i naumili, a ne oni koji su izabrani na izborima i koji su dobili legitimitet građana, nego da to čine ljudi koji su izgubili izbore, a nastavili da obnašaju vlast. To nema smisla, jer vidjeli smo na kraju konačno, i sami revitzorski izvještaji koji pokazuju da je disciplina u institucijama BiH sve lošija", rekla je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda BiH.

Kako je ATV-u potvrđeno u Kancelariji za reviziju, finansijski izvještaji za prošlu godinu biće objavljeni do kraja naredne sedmice. Što se tiče funkcionisanja zajedničkih institucija, predsjednik Republike Željka Cvijanović poručuje da pobjedničke stranke u Srpskoj imaju samo jedan zahtjev – da se implementiraju izborni rezultati.

"Dok mi sačekamo sve njihove izbore, reizbore i određene stavri u njihovim političkmim grupacijama, pa i tu moramo da budemo zarobljenici, pa onda dok sačekamo da sve oni svoje odnose riješe u Federaciji u kojoj je vazda neki nered postoji. Mislim da je to jedno nepotrebna situacija Republici Srpskoj. Mi ne želimo da budemo dio ambijenta u kojem vi ne možete ništa produktivno uraditi", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

U svakom slučaju, BH Parlament neće zasjedati do formiranja Savjeta ministara. Mnogi smatraju da riječi o tome neće ni biti do kongresa SDA, koji se očekuje polovinom septembra.