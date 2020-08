Republika Srpska neće poštovati odluku USK o zabrani prevoza migranata

Republika Srpska neće poštovati odluku Unsko sanskog kantona o zabrani prevoza migranata poručio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Migrante ćemo kaže dovesti na krajnju tačku entiteta i reći- eno vam tamo. Poručio je to Dodik nakon što je Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom Unsko sanskog kantona donijela nove zaključke da bi se sačuvala bezbjednost.

Jedan od zaključka glasi da se zadužuje Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK da na ulazima na područje Kantona postavi stalne punktove i spriječi dodatni priliv migranata. Već sinoć policija MUP-a USK je na nekoliko punktova patrolirala i vraćala migrante. Milorad Dodik kaže da situacija obrnuta i da je Republika Srpska postavila zabranu, čitav svijet bi se digao oko toga.

"Naša policija svakog pojavljenog i prijavljenog migranta koji se pojavi bilo gdje će pokupiti i prebaciti na granicu sa FBIH, zato što oni žele da idu tamo, ne žele da ostanu ovdje. Ono što mi hoćemo da uradimo jeste da zaustavimo njihovo nasilje koje vrše prolazeći kroz Srpsku i zato smo organizovali čitav jedan sistem praćenja ulaska migranta, njihovog okupljanja, prikupljanja i dislokacije iz Srpske", kaže Dodik.

Zaljučak operativne grupe podrazumijeva i da će autobusi koji budu prevozili migrante biti zaustavljeni na ulazu u Unsko-sanski kanton. To bi u praksi moglo da znači da će u Bosanskoj Otoci, ali i na granici kod Ključa i Bosanske Krupe migranti biti zadržani u Republici Srpskoj.

"Zatražili smo zabranu od MUP-a kada je u pitanju priliv migranata da se zaustavi priliv migranata na području kantona, uspostavom stalnih policijskih punktova za određeno vrijeme,od Otoke, Velečeva i određenih mjesta za ulaz migranata”, kaže Mustafa Ružnić, premijer USK-a.

Došlo je do tačke do koje se nije smjelo doći, kaže to i predsjednik Republike Srpske Željka Cvaijanović. Problem migranata kaže daleko je veći nego što se činio u početku, a čini se da je u toku eskalacija na koju su svi iz Republike Srpske upozoravali. Situacija je komplikovana jer se mnogo toga moglo uraditi u prethodnom periodu, a nije rješavano jer je postojalo pogrešno upravljanje migrantskom krizom. Preneraženi smo time što se dešava, ali, s druge strane, mislim da se problem treba rješavati drugdje, kaže Željka Cvijanović.

"Republika Srpska ostaje pri stavu da na našoj teritoriji neće biti stacioniranja migranata, migrantskih kampova i naselja jer to ne možemo ekonomski, finansijski i na svaki drugi način da podnesemo. Imamo dovoljno svojih problema“, kaže Željka Cvijanović predsjednik Republike Srpske.

U sve se umiješao i Željko Komšić. Kaže da dok se ne angažuju Oružane snage na granici sa Srbijom, da migranti ostaju u Republici Srpskoj. Sve dok je to tako, i dok Dodik odbija da angažujeno OS BiH kako bi sprječili nelegalne ulaske migranata u BiH, i u oba njena entiteta, migranti koji se sada nalaze u entitetu Republike Srpske tu treba i da ostanu",rekao je Komšić. Da od toga nema ništa Milorad Dodik je jasno stavio do znanja još prošle godine.

"Neće ostati u Srpkoj. OS BiH ne mogu na granicu sa Srbijom, Srbija je naša matična zemlja. Srbi kao narod što se tiče Srbije imaju sasvim jasne emocije i odnos u tom pogledu. Što se tiče Srpske, Komšić ne vodi poslove u Srpskoj i vidjeće da neće", poručuje Dodik.

O novonastaloj situaciji sa migrantima ministar bezbjednosti Selmo Cikotić nije se oglašavao. Na pozive nije odgovarao. Cikotić je prilikom nedavne posjete Unsko-sanskom kantonu najavio da će ozbiljno krenuti u borbu sa migrantskom krizom ali nije jasno da li ta borba podrazimijeva upravo policiju na entiteskoj liniji. Takođe, zanimljivo je da su donošenju odluke da policija MUP-a USK izađe na međuentitetsku granicu prisustvovali predstavnici: IOM-a, UNHCR-a, i OSCE-a