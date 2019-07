Raste broj raspisanih konkursa za službenike BiH

U institucijama BiH, od jeseni prošle godine do početka maja ove godine, zaposleno je nekoliko stotina službenika. Ista praksa je nastavljena i od juna.



Samo u poslednjih desetak dana, osvanulo je 12 konkursa. Najviše službenika zapošljava se u BH ministarstvima. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa raspisalo je konkurs za čak četiri radna mjesta, tačnije stručne saradnike i savjetnike.

Savjetnike i saradnike traže i u ministarstvu odbrane, ministarstvu civilnih poslova, u službi za zajedničke poslove institucija BH, i u nekoliko instituta i sekretarijata. U ministarstvu spoljnih poslova traže pomoćnika ministra, čija će osnovna neto plata, kako je navedeno, biti dvije hiljade maraka. Ministri u tehničkom mandatu hvataju poslednji voz i uhljebljavaju svoj kadar, smatra SNSD-ov delegat u Domu naroda, Nikola Špirić.

"Kada je bio aranžman sa MMF-om, tada je obećano da neće doći do bujanja administracije. Nažalost, Savjet ministara u tehničkom mandatu ne donosi zakone, ne nudi strategije, ne ispunjava zahtjeve koje smo dobili iz Brisela, no vrši nova zapošljavanja, tako da od polovine septembra do polovine maja ukupan broj ljudi koji primaju platu iz trezora BiH je porastao za 583 nova lica", istakao je Nikola Špirić, SNSD-ov delegat u Domu naroda.

Na pitanje koliko je službenika u BH institucijama zaposleno od početka godine, iz agencije za državnu upravu BH, danas ne odgovaraju. Na stranici agencije piše da je od januara završeno čak 35 konkursa, a u postupku ih je 29. Ako se u obzir uzme to da se na ne tako malom broju tih istih konkursa, zapošljavala i po 2 ili 3 lica, zbirna cifra je sve samo ne skromna. Tako nešto narušava i dogovor koji su postigle entitetske vlasti, a tiče se maksimalnog broja zaposlenih u BH institucijama, kaže za ATV predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović.

"Prvo pokazuje njihovu neozbiljnost, druga stvar pokazuje da su oni u grču, jer odlazeća garnitura zapošljava stotine ljudi, zamislite na šta to liči. Hoće da pozicioniraju neke svoje kadrove, da se obezbijede i tako dalje u slučaju da se pomaknu odatle. Prvo to narušava jedan koncept koji smo mi definiali zajedno i dvije entitetske Vlade i Savjet ministara", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Oglase, na zahtjev institucija, sačinjava Agencija za državnu službu. Najveći broj završenih konkursa, i onih koji su u toku, je internog tipa, pa na stranici agencije nije naveden iznos plate. U onima u kojima jeste, malo koja plata iznosi manje od hiljadu i po maraka.