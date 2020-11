Raskol u SDA ruši probosanski koncept

Unutarstranački sukobi u Stranci demokratske akcije (SDA), koji su kulminirali nakon poraza na lokalnim izborima, uzdrmali su bošnjačku političku scenu, a potencijalni raskol u najvećoj stranci u FBiH mogao bi dodatno ugroziti funkcionisanje institucija na nivou BiH.

Stav je ovo šefa Srpskog kluba u Parlamentu BiH Nenada Stevandića i političkog analitičara iz Sarajeva Žarka Papića povodom sukoba unutar SDA, gdje se na jednoj strani nalazi potpredsjednik stranke Denis Zvizdić, a na drugoj supruga predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Niko sa sigurnošću ne može da tvrdi kako će unutarstranačka trvenja završiti, ali potencijalni raskol sigurno bi doveo i do određenih promjena u Parlamentu BiH.

Stevandić ističe da Republika Srpska ne treba da se opredjeljuje za bilo koju stranu, jer sve frakcije u SDA po ključnim pitanjima imaju identično mišljenje. Međutim, kako je rekao, ova situacija je rezultat “sultanskog vladanja” Bakira Izetbegovića.

- On je na funkcije postavljao članove svoje familije, a ne kadrove koji bi bili birani na demokratskim principima. Ono što je na mene ostavilo negativan utisak je to da je Izetbegović privatizovao mnoge institucije i stvorio paraobavještajne strukture koje koristi da kreira situaciju unutar SDA, ali i na nivou BiH i entiteta. Neophodno je da dođe do slabljenja tog uticaja, da bude povećana kontrola obavještajnih službi, jer ih je često koristio za djelovanje u RS, ali i unutar bošnjačkog korpusa da bi eliminisao one koji se njemu ne sviđaju - istakao je Stevandić za “Glas Srpske”. Što se tiče opstanka Savjeta ministara, on kaže da je za to potrebna nova skupštinska većina, koja bi donijela novi koncept, koji u ovom trenutku ne postoji.

- Imamo nedefinisanu situaciju. DNS je izašao iz većine iz RS i ne znamo kako će oni dalje djelovati. Mislim da je najbolja ocjena da je sveukupna situacija jedno opšte rasulo i haos, koji bi mogao ugroziti funkcionisanje BiH - istakao je Stevandić.

Politički analitičar Žarko Papić kaže za “Glas Srpske” da je nezahvalno prognozirati rezultat sadašnjih sukoba, ali da je evidentno da SDA ne funkcioniše i da se nalazi pred raspadom.

- To je rezultat katastrofalnog rezultata na lokalnim izborima, gde SDA nije osvojila nijedan veliki grad i samoubilačkog ponašanja rukovodstva. Da stranka ne funkcioniše i da je raspad izvestan vidimo i po tome što potpredsednik sa predsednikom komunicira preko medija, dakle nema više razgovora - rekao je Papić.

On dodaje da se značajan pad i poraz SDA u FBiH mogu očekivati već na opštim izborima 2022. te da ona više neće biti najveća stranka, a takav rezultat mogao bi donijeti mnoge promjene.

- Oni su okosnica tog probosanskog bloka, u koji su se nasukali pre svega Demokratska fronta, koja će skoro nestati, dok će se SBB Fahrudina Radončića izvući. Taj probosanski karakter sluti na nacionalističku orijentaciju i taj koncept će se raspasti. Ali to ne znači da će BiH biti ugrožena. Naprotiv, mislim da će se onda otvoriti prostor za normalne razgovore, konsenzuse i da OHR i druge međunarodne organizacije u tom slučaju mogu navijati za samo jednu stranu - istakao je Papić.

Prepucavanja

Direktorica Kliničkog centra u Sarajevu i potpredsjednica Kantonalnog odbora SDA u Sarajevu Sebija Izetbegović rekla je da neće podnijeti ostavku na funkciju u stranci, ističući da je ova stranka ostvarila bolji rezultat nego kada je na čelu odbora bio Denis Zvizdić. On je na ove navode odgovorio putem društvenih mreža, kada je napisao da taj podatak nije tačan uz opasku da je “SDA u Sarajevu osvojila manje glasova nego što je otjerano ljudi sa Kliničkog centra”.

(Glas Srpske)