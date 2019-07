Ramić: Migrantska kriza u BiH je posljedica najveće trgovine ljudima

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) sa prebacivanjem migranata u Bihać čini najveću trgovinu ljudima u istoriji, najnovije su optužbe koje stižu iz Bihaća. Odbornik bihaćke skupstine, Sej Ramić, poručuje da će se ovaj grad tek suočiti sa najgorim: planira se naseljavanje blizu 12 hiljada migranata. Ramić u telefonskom razgovoru za ATV poručuje da neće više ni da se pojavljuje pred kamerama ni da daje izjave.

Razlog je, tvrdi on, to što se on i njegova porodica suočavaju sa ogromnim pritiskom pojedinih struja kojima migrantska kriza ide u prilog i koji od nje zaradjuju.

Prije nekoliko dana, kaze Ramic, razbijen mu je automobil. Od borbe, ipak, neće odustati. Podnio je inicijativu u gradskoj skupstini da se od Tužilaštva USK zatraži pokretanje postupka protiv IOM-a i Ureda za strance zbog, kako kaze, trgovine ljudima.

Raskol u Federaciji BiH po pitanju migranata je isplivao na površinu. Drugi čiste svoje dvorište i šalju migrante u USK, a štete su milionske, kaže ministar unutrašnjih poslova USK-a.

"Evo, vidimo, i od strane Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine da ovo pitanje migracija nije shvaćeno na jedan ozbiljan način i jedino što mogu da kažem, njihovo je rješenje da ove migrante što brže Talgo vozom doprte do Bihaća i da se mi bavimo tim pitanjem. Mi smo ukazivali upravo i prema institucijama BiH da nismo zadovoljni na način na koji se ponaša i IOM, jer sredstva od Evropske komisije u iznosu od 9 miliona evra i evo godine i 13 miliona, smatram da će se trebati transparentno prikazati u šta su utrošena.", kaže ministar unutrašnjih poslova USK-a, Nermin Kljajić.

Kljajić kaže da MUP USK-a ima prijave da hrvatska policija dugim cijevima u BiH ubacuje i migrante koji su u Hrvatsku htjeli da pređu iz Srbije.

Rješenje nije raspoređivanje Oružanih snaga BiH na granicama BiH, poručuje predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. To bi samo produbilo problem migrantske krize.

"Moje razmišljanje ide zatim da u okviru zemalja koje sam pomenuo, i Srbija i CG, naravno BiH, Hrvatska, da vidimo na koji način se odnositi prema tome pitanju. A kada bi uspjeli da riješimo problem krijumčarenja ljudi kojim se bave različite lokalne grupe iz svih tih zemalja koje sam nabrojao, vjerovatno bismo napravili veliki rezultat, daleko veći nego da postavimo eventualnu vojsku na taj prostor", rekao je Predsjedavajući BiH, Milorad Dodik.

Pune ruke posla će imati i inspekcija.U hali Bira, gdje borave migranti, se nalazi atomska bomba koja svakog momenta može ekplodirati, upozorava Sej Ramić. Riječ je o ciklopentanu koji se nalazi u bazenima Bire, a korišten je u proizvodnji frižidera. U pitanje su dovedeni životi hiljada ljudi, rekao je on, jer je to veoma zapaljivo i reaktivno jedinjenje, posebno u stanju mirovanja.