Rakić: Ovo je napad na mene i na moju porodicu

Borisalv Rakić, načelnik opštine Vukosavlje i njegova tri prijatelja jedva su izvukli žive glave u Gornjem Svilaju kod Odžaka. Bili su žrtve oružang napada, ali na sreću niko nije povrijeđen.

Sve se desilo sinoć oko 19 časova, na rijeci Savi. Načelnik i njegov prijatelj vozili su se čamcem sredinom rijeke kada je na njih zapucao komšija Bošnjak.

Nezvanično saznajemo da se radi o bivšem osuđeniku, četrdesetpetogodišnjem Amiru Mehiću, zvanom Hako. Rakić tvrdi da je kao i obično sa prijateljima došao na svoje imanje u ovom povratničkom naselju, a potom su prošetali do rijeke. Mehić ih je kaže, prvo verbalno vrijeđao, a zatim je ne mogavši da upali svoj čamac i dođe do njih, počeo da puca iz lovačke puške.

"On je moju sigurnost ugrozio, moj život. I zamislite kako se osjećate kad padnete sinoć u vodu, kad ste bili zasuti sačmom i čekate da policija dođe, jer ne smijete prije dolaska policije izaći iz vode. 20 minuta sam bio u ledenoj vodi", istakao je Borisalv Rakić, načelnik opštine Vukosavlje.

Upravo je prilaz rijeci moguć uzrok napada, kaže Rakić. Mehić mu je navodno branio da prolazi pored njegovog imanja.

"Postoji jedna doza netrpeljivosti jer ja nisam jednim dijelom njegovog imanja mogao proći, odnosno gospodin mi nije dao da dođem do rijeke Save. Sada kada svojim putem dolazim direktno do rijeke, sada ni to ne odgovara. Neću odustati od ovoga, neću odustati da se procesuira, jer smatram da je ovo napada na mene, na moju porodicu", naglasio je Rakić.

Vijest o pokušaju ubistva načelnika brzo je stigla do mješatana Vukosavlja. Kažu, šokirani su i zabrinuti.

"Na njega da neko napadne i to da mu se desi, nismo mogli da vjerujemo".

"S obzirom da je povrataka i na jednoj strani i na drugoj izvršen u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće, očekujem da se zaista kazne oni koji su to učinili".

"Ništa nije slučajno", ističu mještani Vukosavlja.

Načelnik Rakić i njegov napadač danas su saslušani u policijskoj Upravi u Odžaku. Kako saznajemo, policija još nije pronašla oružje iz kojeg je pucano, a napadač Mehić je izjavio da je bacao petarde. Istraga je u toku.