Rakacije sa svih stara na izjavu Vučića da će Ivaniću nakon izbora reći sve u lice

Mladenu Ivaniću ću nakon izbora reći sve u lice, šta misllim o miješanju stranaca u izbore u BiH. Podvukao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić i poručio da o tome neće govoriti prije 7. oktobra. Dovoljno je da Ivaniću, ako bude imao priliku da me sretne jednog dana, pokažem samo jedan dokaz, pa da se vidi šta su neki radili i šta su sebi dozvolili, zaključio je predsjednik Srbije.

"Imaću šta da kažem gospodinu Ivaniću, ali kada se izbori završe. Neću da se miješam, što bi on rekao u unurtšnje odnose, BiH, pošto vidim da je Srbija najveši problem i jedini prpoblem. Ako bude imo priliku da me sretne, jendog dana, ne brinite i njemu ću u lice reći, ali ću sigurno i javno reći šta mislim o tome po okonačnju izbora", istakao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Srbija se ne miješa u izbore i Srpkoj želi sve najbolje. Poručuje šef srpske diplomatije, koji je uvjeren da će Vučić nakon izbora imati šta da kaže. Nije prvi put da govorimo o tome, kaže Ivica Dačić.

"Očigledno je da jedistvo srpskog naroda smeta, onima koji bi željeli da naš narod bude podjeljen. I koji bi željeli da se na takav način, poruši nešto, za šta se srpksi narod izborio", istakao je Ivica Dačić, ministra inostranih poslova Srbije.

I u ministarstvu unutršnjih poslova Srpke, vrlo dobro znaju o čemu Vučić priča ovih dana. Kažu da nije korektno da oni saopštavaju nešto o čemu će srpski predsjenik sigurno govoriti nakon izbora.

"S obzirom da je on započeo tu temu, on će je sigurno i zvaršiti, i objelodaniti te podatke, koje on očito ima, jer radi se o jedno od najboljeinformisanih ljudi na ovom prostoru, s obzirom da do njega dolaze infromacije, koje su potvđene iz više izvora", istakao je Dragan Lukač, ministra unutrašnjih poslova Republiek Srpske.

Mladen Ivanić neće da komentariše Vučićve tvdnje dok ne vidi dokaze. Tako barem priča danima. Danas je progovorio predsjednik SDS-a. I dok je srpski član predsjedništva više puta poručio da Srbija ne treba da se miješa u izbore u BiH Vukorta Govedarica ne bi baš da se prepire sa Beogradom.

"Mene zanima da imamo dobre odnose, i trebaju da budu dobri odnosi, između Beograda i Banjaluke. Bez obzira ko bio na vlasti. Bez obzira, ne radi pojedinaca, već radi naroda", istakao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Srbija sarađuje sa vlastima Republike Srpke, a to što Mladen Ivanić nije vlast u Srpkoj je njegov problem, kaže predsjenik Republike Srpske Milorad Dodik. Napravila se kaže neka velika fama kako se Srbija miješa u izbore, što nije tačno, ponavlja Dodik.

"Da ne bi bilo, priče o tom miješanju, da ne bi njima davali osjećaj da neko radi protiv njih, evo ja pozivam Aleksandar Vučića, sada 5. oktobra smo se dogovorili, da dođe na otvaranje bolnice, evo mi ćemo otvoriti bolnicu, neka razmisli o tome, da ne daje razloga Ivaniću da on misli neko nešto radi. Mi smo napravili bolnicu to je činjenica, a ne ko će na nju doći. Kao što i ovdje mi smo napravili put, ovdje samo dočekali Ivica Dačić", istakao je Milorad Dodik, predsjenik Republike Srpke.

Mladen Ivanić se i ranije pravio Englez, kada su u predočeni dokazi o psrisluškivanju držvanog vrha Srbije i Republike Srpske. Sav se tresao kada mu je Vučić pokazao te dokaze, tvrdi Dodik. Na kraju ništa nije uradio, jer je kada je otišao u Sarajevu, rekao da dokaza nema, iako smo vidjeli naloge za prisluškivanje, pa bi trebao da odgovri na brojna pitanja, usmjesto što ih postavlja Vučiću, zaključuje Dodik.