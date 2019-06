Rajčević kritikovao Filda na Tviteru

Naime, Fild je na svom nalogu pohvalio rad analitičara Jasmina Mujanovića i novinara Aleksandar Brezara, što je zasmetalo ministru Rajčeviću.

Congrats to @JasminMuj and @brezaleksandar on a show that just keeps getting better. Not only for us #WesternBalkans anoraks out there. https://t.co/dGmJ3qR97L

On je u svom komentaru naglasio da oni koriste "antisrpski narativ i da kada god se neko zapita zašto BiH ne može biti uspješna da je to zbog ljudi poput Mujanovića".

Non filtered, primitive and inspired-by-hate anti Serbian narrative. Whenever you ask yourself why is it that post-war Bosnia cannot succeed, it is because of ppl like @JasminMuj and others.

— Срђан Рајчевић (@rsrdjan) June 28, 2019