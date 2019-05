Radončić: Zapelo na MAP-u i Izbornom zakonu, teško dati prognozu o formiranju vlasti

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić izjavio je da vlast na nivou BiH mora biti formirana što prije u skladu sa izbornim rezultatima.

"Imali smo ranije situaciju da smo čekali 19 mjeseci na formiranje vlasti na nivou BiH. Ovog puta se to ne bi smjelo dogoditi jer nam okolnosti ne idu na ruku, ekonomska situacija je loša, a naši međunacionalni i međuentitetski odnosi su gori nego tada", rekao je Radončić.

Prema njegovim riječima, stvari su zapele na dva pitanja - Akcionom planu za članstvo u NATO-u /MAP/ i Izbornom zakonu.

"Sve druge stvari treba da rješavaju vlade entiteta i Savjet ministara, a ne da sav teret vršenja vlasti bude na nivou lidera partija i zato nam treba vlast. Nadam se da ćemo imati fleksibilniji odnos hrvatskih političara. Ako neko bude uporan u tome da prvo bude riješeno pitanje Izbornog zakona ili način izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH, mi ćemo imati mostarizaciju federalne vlade i kompletne BiH", rekao je Radončić.

Na pitanje kada bi mogla biti formirana vlast, Radončić je istakao da je u ovom trenutku veoma teško davati bilo kakvu vrstu tvrdih prognoza.

"Bošnjaci institiraju da se riješi pitanje MAP-a pa tek onda pitanje mandatara, a HDZ BiH insistira da se prvo riješi Izborni zakon koji će zaustaviti majorizaciju Hrvata pa da se nakon toga formira entitetska vlada u FBiH. U toj igri ultimatuma očekujem da će preovladati razum i da ćemo doći do kompromisa, te da će biti formirana nova vlast u skladu sa izbornim rezultatima", naglasio je Radončić.

Komentarišući zalaganje predsjednika DF-a Željka Komšića da prvo bude formirana federalna vlast, pa zatim i na nivou BiH, Radončić je rekao da je Komšić predsjednik stranke koja zahvaljujući pozivu SDA učestvuje u vlasti.

"Ne smatram da on može i treba biti glavni čovjek koji će nekoga uslovljavati. Imamo više vrsta ultimatuma i moja procjena je da je mudrost da idemo korak po korak ili da to bude sve odjednom, ali da to sve bude dogovoreno između trojice legitimnih izbornih pobjednika, a to su predsjednici SDA, HDZ BiH i SNSD. Te tri stranke su kičme unutar svojih nacionalnih korpusa. Komšić i ja bi trebali to uvažavati, a ne dodavati naše uslove", poručio je Radončić.

Govoreći o sporazumu koji je SBB potpisao sa SDA i DF i očekivanjima da njegova partija bude glas razuma, Radončić je rekao da očekuje da su glas razuma na političkoj sceni i Bakir Izetbegović, Željko Komšić, Dragan Čović i svi akteri koji iza sebe imaju stranačku ili institucionalnu moć koju su dobili na izborima.

"Očekujem da će glas razuma biti kompletna zakonodavna i izvršna vlast ukoliko želimo da ova zemlja krene boljim putem, zapošljavanjem i razvojem i da zaustavimo rijeku mladosti koja odlazi i ljude koji imaju poslove, a napuštaju BiH kao neperspektivnu, te ukoliko želimo da harmonizujemo odnose prvo unutar Bošnjaka, pa između Bošnjaka, Srba i Hrvata, pa BiH i entiteta, pa sa regionom", kaže Radončić.

Predsjednik SBB-a je ocijenio da je greška svih političara što, kada je riječ o tačkama saradnje, prvo sa svojim idejama izlaze u javnost.

"Delikatne probleme treba rješavati unutar zatvorenih prostorija. Sada nam treba hitna harmonizacija odnosa. Mi Bošnjaci vidimo BiH u NATO-u, ali imamo realan politički problem jer ljudi u Republici Srpskoj to ne vide tako. Ne može se do NATO-a doći bez zajedničkog stava. MAP ne znači ulazak u NATO i moramo u tom smislu biti korektni i pustiti da inicijative koje postoje ne izlaze u javnost", istakao je Radončić.

On je ocijenio da nije realno da BiH uđe u NATO za desetak godina čak i da to svi unutar nje žele, jer je neophodno ispuniti mnogo uslova i dostići standarde u mnogim životnim segmentima koji nisu čisto vojni.

Odgovarajući na pitanje da li će biti ministar bezbjednosti u novom sazivu Savjeta ministara, Radončić je za RTRS rekao da je načelno ta pozicija pripala SBB-u.

"Dva ogromna izazova su migrantska kriza i povratak ljudi koji su bili na sirijskojm ratištu. Sve će se to svaliti na budućeg ministra bezbjednosti. Predsjedništvo SBB-a će razmotriti argumente i donijeti odluku. Postoji suptilno lobiranje u kontaktima sa ambasadorima da odem tamo, ali o tome je rano govoriti", naglasio je Radončić.

Prema njegovim riječima, BiH nije potreban novi Dejton nego da u procesu pristupanja Evropskoj uniji i dostizanja evropskih standarda budu rješavani problemi, segment po segment, u svim sferema društva.

"Problem BiH nisu nazivi, to su trajne kategorije. Milorad Dodik je došao u Sarajevo i otvorio Olimpijadu za mlade i taj potez su mnogi prećutali. Analitičari i oni koji se bave politikom takve poteze treba da valorizuju i mi treba da ohrabrujemo sve ono što nas spaja", ocijenio je Radončić.