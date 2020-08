Radončić poručio Džaferoviću: Daj ostavku!

DŽAFEROVIĆ TREBA DATI OSTAVKU Nema rješavanja pitanja masovnih ilegalnih ekonomskih migracija bez promjene strateškog stava čija je personifikacija trenutni predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferovic. Nedržavničkom podrškom ambasadoru Islamske Republike Pakistan, koja je sistemski skrivalac identiteta hiljada ilegalnih migranata, Džaferović je ohrabrio ilegalne migrante da hrle ka i u BiH i da domaće policijske snage potpuno ignoriraju. Da je počeo proces legalnih deportacija u skladu sa međunarodnim pravom - što sam kao ministar sigurnosti BiH inicirao - situacija bi bila sigurno bolja. Zato puno podrška građanima koji se okupljaju u Krajini. Džaferović napokon mora mrdnuti iz Sarajeva, otići pred građane koji su u strahu od ilegalnih migranata zaključani u svojim kućama. Ako se boji, neka ostane u Sarajevu i, za početak, proglasi personom non-grata pakistanskog ambasadora. Time bi pokazao da shvata ozbiljnost situacije i da počinje štititi suverenitet i sigurnost Bosne i Hercegovine i pravo građana. Ako to neće, ima i treće rješenje opcija – neka da ostavku! U Predstavničkom domu PSBiH - gdje se u slučaju ostavke bira njegov nasljednik - sigurno ima sposobnijih i odgovornijih političara iz SDA.

