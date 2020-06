Radončić: Mislili su da ću biti ikebana i kišobran njihovog radikalizma

Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, objavio je status na društvenoj mreži Instagram.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti.

- I dalje nekima mnogo smetam, a naročito ih sekiraju razlozi moje neopozive ostavke. Vidim pamflet iz nekog portalčića NAP-a, koji je, koliko pamtim, Bakir Alispahić registrovao na svog vozača. Ipak, najgore je kada se udruže novinarka i terorista u pokušaju. Novinarka A. Čorbo - Zećo je propala kao novinar, jer u “Dnevnom avazu” nije mogla objavljivati laži i gluposti. I ideološki vlasnik NAP-a, Bakir Alispahić, bio je ministar i terorista u pokušaju. Kao što je poznato, vojnom intervencijom međunarodnih snagama IFORA, 15. 02. 1996. godine, izvršen je desant na teroristički kamp u Pogorelici. Alispahić je, kao lider kampa, bio u pritvoru mjesecima, kamp je rasformiran, a iranski instruktori su hitno morali napustiti BiH. Kao mete za obuku polaznika, odnosno vježbanja ubistva i političke likvidacije, tokom desanta i naknadnog pretresa, uz oružje i literaturu za obuku profesionalnih ubica, bile su pronađene i fotografije pokojni prof. dr Nijaza Durakovića, koji je tada bio šef opozicionoh SDP-a, i akademika Muhameda Filipovića. Umjesto da šute, ovi u “pokušaju” misle da je zaboravljena njihova sramna prošlost. Još gore, Alispahić na sve načine pokušava da ovlada vojnom, odnosno namjenskom industrijom u Federaciji BiH. Kada se znaju njegove ratne iranske i druge veze, uopšte ne čudi da i on na sve načine pokušava da pomogne radikalnom Šefiku Džaferoviću i njegovoj istorijski sramnoj podršci da ovom zemljom nesmetano šetaju hiljade neidentifikovanih ljudi. Koji uz to, tuku policiju, narod, čak i balerinu usred Sarajeva. Znam da ih bole “pakistanski problem” i respirarorska pljačka, ali nemojte da oni meni objašnjavaju zbog čega sam dao ostavku. Pa, upravo zbog njih i sličnih, koji su mislili da ću biti ikebana i kišobran njihovog radikalizma. Dok je Šefik iz Zenice davao lažna državljanstva iz Zenice, Alispahić je bio njegov šef u Sarajevu. To je ta tajna veza između člana Džaferovića, Predsjedništva BiH, i Alispahića, čovjeka sa američke Crne liste – stoji u objavi Radončića.