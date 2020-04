Radončić: Deportovaćemo migrante, među njima ima i terorista spavača

Ministar bezbjednosti BiH rekao je na pres-konferenciji kako je u toku deportacija migranata iz BiH u zemlje njihovog porijekla jer su, s obzirom na to da kriju informacije o porijeklu, mnogi od njih teroristi spavači. Pakistan neće biti kooperativan, tvrdi Radončić i on će zatražiti da se njihov ambasador proglasi personom non grata.

"Prethodno ministarstvo pet godina nije ništa radilo po pitanju rješenja, nas je zadesila pandemija, ali sad se vraćamo novom problemu, tražimo novi pristup, a to je deportacija migranata u zemlje njihovog porijekla", kazao je Radončić. Dodao je da treba napraviti razliku između sirijskih izbjeglica i onih koji putuju iz ekonomskih razloga. "Jučer sam od Slobodana Ujića direktora Službe za poslove sa strancima tražio službenim da nam utvrde točan broj ilegalnih ekonomskih migranata iz zemalja po njihovom porijeklu - Pakistan, Bangladeš, Iran, Alžir, Tunis, Sirija…", kazao je dodavši da mnogi ne žele pokazati službene dokumente poput pasoša te da je moguće da se radi o prikrivenim teroristima. "Takvim načinom skrivanja identiteta je moguće da se radi o terorističkim grupama koje će ući u EU zemlje nakon godinu-dvije dana i odraditi ulogu spavača prije nego dobiju nalog od neke terorističke grupe", rekao je. Služba za strancima treba, najavio je Radončić, napraviti među migrantima anketu o tomu koliko njih je spremno da bude deportovno u zemlje njihovog porijekla, a nakon tog će doći do diplomatskih konsultacija s njihovim zemljama o tome na koji način će biti deportovati. "Na ovaj način želimo smanjiti strah domaćeg stanovništva i poslati poruku EU vlastima da BiH neće biti migrantski deposit", dodao je ministar.