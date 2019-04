Radmanović: SDA ne želi SNSD u vlasti, rade protiv njenog formiranja

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović smatra da SDA ne želi SNSD u vlasti na nivou BiH i da radi sve da ne dođe do njenog formiranja.

"To znači da izvršna vlast ostaje u tehničkom mandatu ne znamo do kada. To je gubitak za čitavu BiH. Sve što iz SDA traže, više je od onoga što je normalno u pregovorima i dokazuje da oni sve rade protiv formiranja te vlasti", rekao je Radmanović za današnji "Glas Srpske".

On je naglasio da je zahtjev SDA o povećanju broja ministara njihov adut da ne dođe do dogovora.

"Broj ministarstava se zna. Šta je ravnopravnije za tri konstitutivna naroda, nego da raspodjela ministarstava bude po tri za svaki? O tome uopšte ne treba raspravljati. U najnoviju priču o povećanju broja ministarstava ne vjeruju ni predlagači. Na to neće pristati ne samo SNSD, nego niko iz Srpske", poručio je Radmanović, koji je i potpredsjednik SNSD-a.

Na pitanje kada bi moglo doći do napretka, Radmanović je rekao da ne očekuje da se o tome ozbiljno raspravlja prije juna, s obzirom na to da predstoje praznici - Vaskrs, 1. maj i 9. maj, što onemogućava normalan rad i dogovor lidera stranaka.

Komentarišući usvajanje plana rada Savjeta ministara u tehničkom mandatu za ovu godinu, u kojem je jedan od prioriteta aktivacija Akcionog plana za članstvo u NATO /MAP/, Radmanović je rekao da to nikada neće biti završeno ako je jedan narod protiv.

"Tu se gube mjeseci i svađamo se ni za šta. Ovo je još jedna podvala sarajevske ekipe u planu rada nepostojećeg Savjeta ministara i pokazatelj da i ovo malo Srba što je tu i ne čita ono za šta diže ruke. To je nepotrebno trošenje energije", istakao je Radmanović.

Komentarišući izjavu ministra bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragana Mektića da bi "BiH i Srbija trebalo da uđu u NATO", Radmanović je rekao da to pokazuje da Mektić ne zna o čemu govori i da je zalutao - i politički i stručno.