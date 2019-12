Radmanović: Potvrda saziva Savjeta ministara do Nove godine

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović izjavio je da bi do Nove godine trebalo da bude potvrđen novi saziv Savjeta ministara, ali da se proces odvija usporeno zbog izostanka dogovora SDA sa koalicionim partnerima u Federaciji BiH /FBiH/.

Radmanović je naveo da sve izgleda kao da je taj posao priveden kraju, ali da ipak neće biti sve kao što je planirano, a to je da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na posebnoj sjednici 18. decembra potvrdi sastav Savjeta ministara.

"Danas već izgleda da to ne može biti 18, pa možda ni 23. decembra koji smo utvrdili kao rezervni termin, a razlog je to što SDA, kao politička partija koja ima najveći broj poslanika u parlamentu BiH, nije završila konsultacije sa svojim koalicionim partnerima", rekao je Radmanović za Radio Republike Srpske.

On je ocijenio da, ukoliko bi SDA ovih dana to završila, do nedjelje ili eventualno u ponedjeljak kao što najavljuju, moglo bi da se za sedam dana izvrše provjere i konstituiše Savjet ministara.

"Važno je za sve u BiH da se nešto dešava i da radimo punim kapacitetom. Nadam se, ipak, da bi to u periodu do Nove godine moglo biti završeno", rekao je Radmanović.

On je ocijenio da dogovor između HDZ-a i SDA nije ključni, ali jeste veliki dio problema.

"Osim kadrovskih promjena, problem predstavlja i zahtjev HDZ-a za izmjene Izbornog zakona", kaže Radmanović.

Govoreći o nesuglasicama u DNS-u u vezi sa kandidatom za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Draškom Aćimovićem, on je napomenuo da je riječ o unutarstranačkom pitanju na koje SNSD nema uticaj.

"Mislim da nikome ne treba sva ova priča o tome sada u medijima. Naravno da treba da postoje određeni kriterijumi, a vidjećemo kako će to da se završi", rekao je Radmanović.

Povodom medijskih spekulacija da je vrh SNSD-a tražio od DNS-a da do sutra predloži novog kandidata, Radmanović je rekao da nema tu informaciju.

"Bio sam juče i sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i to pitanje nije bilo na stolu. Takav je koalicioni odnos. Ako bi jedna politička partija uticala na kadrovska rješenja drugih, onda bi to bio haos iz koga ne bi znali kako da izađemo", naglasio je Radmanović.

Kada je riječ o Programu reformi BiH, čije usvajanje je odblokiralo formiranje vlasti, Radmanović kaže da taj dokument ne krije tajne, te da će se u to svi uskoro uvjeriti.

Prema njegovim riječima, činjenica je da na prvom mjestu dokument jasno kaže da se ne prejudicira članstvo u NATO-u, a na drugom mjestu da se članstvo ne prejudicira jer će o tome odlučivati Predsjedništvo i parlament BiH u skladu sa Ustavom i zakonom.

"To su rečenice koje bi trebalo svima da budu jasne i dovoljne. Ako ne prejudicirate članstvo, ne prejudicirate onda ni Akcioni plan za članstvo /MAP/", pojasnio je Radmanović.

Govoreći o putu BiH ka EU i zaključku Savjeta Evrope u kojem se, između ostalog, ističe da BiH nije uspjela u dovoljnoj mjeri ispuniti određene kriterijume, Radmanović je ocijenio da je Unija trebalo da odobri kandidatski status kako bi se naredne godine krenulo sa otvaranjem poglavlja.

"Naravno, to je moj lični optimizam koji će se teško ostvariti zbog Evropljana koji spavaju, koji ne razumiju da je u pitanju opstanak EU ukoliko se ne proširi na pet zemalja Balkana", ističe Radmanović.

Kada je riječ o migrantskoj krizi, on navodi da je to najveći evropski problem koji traje godinama, te kojem se u BiH nije pridavalo dovoljno pažnje.

"Savjet ministara koji je sam sebe proglasio ključnim akterom svih odluka i odnosa prema migrantima, nije ništa uradio po ovom pitanju, pa su čak ignorisali i Predsjedništvo da informišu o tome", rekao je Radmanović.

On smatra da se tom problemu treba mnogo više posvetiti, jer se granica BiH ne može zaštiti kao što je to uradila Mađarska.

"Imamo ogromnu granicu na koju ne može da se stavi ograda, a na kraju krajeva mi i nećemo da stavljamo ogradu na granicu sa Srbijom", rekao je Radmanović.

Govoreći o obilježavanju Dana Republike Srpske i njegovom osporavanju iz Federacije BiH, Radmanović je naglasio da će se 9. januar i dalje slaviti i obilježavati jer je riječ o važnom datumu za sve građane, te da su nepotrebne politike usmjerene protiv Republike Srpske.

"Nesposobnost političara iz Sarajeva da imaju viziju razvoja prostora na kojem žive vodi ka ocjenama u kojima je osnova političke i bilo koje druge bitke - bitka protiv Republike Srpske, što je šteta i loše", poručio je Radmanović.