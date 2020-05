Radmanović: Nepotrebne poteze čine oni koji ne misle dobro BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je danas da je rad svakog parlamenta složen, pogotovo parlamenta BiH, ali da je stvaranje koalicije od tačke do tačke nesvrsishodna politička priča.

Komentarišući ponašanje poslanika SDA koji u parlamentu često prave većine sa različitim strankama mimo parlamentarne većine u BiH, Radmanović je rekao da ova partija "određenim političkim trikovima" pokušava pribaviti epitet "glavne stranke" u BiH.

"Pitanje je svrsishodnosti tih poteza. Od toga nema koristi ni SDA, a pogotovo ne za BiH onakvu za kakvu se verbalno zalažu. To samo pravi probleme u BiH. Stvaranje koalicije od tačke do tačke u parlamentu je nesvrsishodna politička priča. Time se onemogućavaju kvalitetni potezi i kvalitetni dogovori. To nije dobro jer stvara političke probleme", rekao je Radmanović u intervjuu Srni.

Radmanović je rekao da je naredna sjednica Predstavničkog doma planirana za 10. juni, da taj dom radi punom parom, a kolegijumi i sjednice se održavaju bez obzira na određen broj kritika.

"Parlamentarna složenost proizilazi iz načina izbora različitih političkih partija, različitih ljudi kao poslanika koji imaju različite ideje. To sve dolazi do izražaja kroz parlament. Parlament nije izvršni organ vlasti koji ima jasno i brzo donošenje odluka svaki dan", izjavio je Radmanović.

Radmanović je istakao da je prirodno da jedan broj političara i političkih analitičara postavlja pitanje parlamentarne većine.

"Tačno je da Predstavnički dom pokazuje da parlamentarna većina nešto drugo u odnosu na Savjet ministara. To postaje problem na političkoj sceni BiH jer je jedna druga većina u Domu naroda", konstatovao je Radmanović.

On je dodao da je jasno da, osim jednog malog broja pitanja, sve što usvoji Predstavnički dom mora da ide na Dom naroda i ako se pokazuje neka druga većina kao što je bilo na poslednje dvije sjednice u Predstavničkom domu, onda nema konačnih rješenja jer neće proći u Domu naroda.

"To je već stvar lidera političkih stranaka koje dogovaraju većinu i neki partnerski odnos bez koalicija, jer očigledno koalicije nisu moguće na ovom stepenu razvoja i u ovakvim ustavnim rješenjima BiH", rekao je Radmanović.

Radmanović je istakao da će Predstavnički dom nastaviti da radi u skladu sa Poslovnikom i svim onim što mu dolazi na dnevni red od poslanika ili Savjeta ministara ili drugih ovlaštenih predlagača.

REZOLUCIJA JE NETAČNA I BESPOTREBNA

Na konstataciju da je dosta bure u BiH, a u Republici Srpskoj posebno izazvalo usvajanje Rezulucije o poštivanju žrtava ustaškog terora na prošloj sjednici, Radmanović je rekao da među političarima ima onih koji ne slušaju ili ne znaju čitati i da sve tumače na svoj način.

"Sve što sam rekao povodom Rezolucije u parlamentu iza toga stojim i danas. I ja i Klub SNSD-a bili smo protiv obilježavanja Blajburga na bilo koji način, ne upuštajući se u zabrane rada vjerskih institucija. Suština na koju nisu obratili pažnju mnogi neuki političari jesu napisane ocjene o prošlom ratu i potpuno pogrešno predstavljeni zločini koji su učinjeni u prethodnom ratu na što smo jasno ukazali i na to i danas ukazujemo.

Rezolucija je pokazala da postoji želja nekih krugova koji su našli neke svoje političare da je ovdje postave i naprave probleme u BiH, i to ogromne probleme koji su potpuno nepotrebni. Napisana je da uvrijedi određene narode i to su uspjeli sa netačnim stavovima i uspjeli da dobiju neke poslanike iz srpskog naroda koji je nisu razumjeli ili ne znaju šta se dešavalo. Tu smo imali jednog lidera koji je rekao da bi potpisao svaku riječ i to ima u stenogramu", rekao je Radmanović ističući da su navodi u rezoluciji potpuno netačni.

Radmanović je rekao da SNSD to nije mogao prihvatiti i da to neće prihvatiti.

On je podsjetio da je na bespotrebnost i netačnost rezolucije upozoravao i prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

"Političari kada se bave prošlošću svugdje, a posebno u BiH, naprave probleme koji su nerješivi a nema od toga nikakve koristi. Može se postaviti jednostavno pitanje šta je korist za bilo koga, za bilo koju grupu, za bilo koji narod u BiH usvajanje ovakve nikakve rezolucije. Nije trebalo time da se bavimo", istakao je Radmanović i dodao da neki krugovi nisu željeli da poslušaju i da su napravili problem.

Radmanović je kazao da problem nije završen i da se na loša rješenja nadovezuju odgovori koji prave probleme svuda, a u BiH posebno.

"Rezolucija nepotrebna, netačna, sa podacima koji iskrivljuju istinu o prošlosti, pokušala je da se podmetne svima u BiH. Predstavici dva naroda većinski to nisu prihvatila, ali je ona ipak usvojena i dalje pravi probleme", rekao je Radmanović.

Radmanović je kazao da ne zna da li će se rezolucija naći na Domu naroda i da će vjerovatno predlagač odustati da je šalje tamo jer je, kako je istakao, sigurno da ona neće proći na tom domu.

"Odgovorni političari bi u BiH morali da se dogovaraju prije nego što stavljaju ne samo tu rezoluciju nego i neke zakonske propise na sjednicu jednog doma, a znaju da to neće moći proći na drugom ili obrnuto. To je odgovoran odnos", kazao je Radmanović i dodao da se u BiH dešava da se predlažu određene stvari u parlamentu samo da bi se izazvala "politička bura".

Radmanović je dodao da se to pogotovo dešava sada i da je rezolucija izazvala pažnju na raznim mjestima i institucijama.

"Rezolucija je dovela do toga da predstavnici HDZ-a BiH u Predstavničkom domu napuste sjednicu. Izazvala je niz problema, a da niko ne vidu zašto. Još će o njoj raspravljati i parlament Republike Srpske, a o rezoluciji je pričao jedan broj ljudi koji mnogo toga ne zna i nije naučio. Ne može se prošlost tumačiti ako se pročita jedna rezolucija i jedan novinski tekst ili nekoliko knjiga. To je mnogo složeniji postupak. Oni koji uđu u parlament misle da sve razumiju", rekao je Radmanović.

IZBORI MORAJU BITI ODRŽANI, A CIK JE NEZAKONITO IZABRAN

Osvrćući se na izbor novih članova CIK-a i činjenicu da su lokalni izbori odgođeni za više od mjesec dana, Radmanović je rekao da je "na brzinu napravljena većina u Predstavničkom domu razriješila jedan broj članova CIK-a i izabrala neke nove članove u isto vrijeme kada je ovaj dom zadužio Komisiju koja sa svim evropskim normama treba da izabere nove članove CIK-a".

"Oni su se u tom momentu opredijelili da prekrše zakon, da mimo konkursa i konkurencije izaberu ljude koji ne ispunjavaju uslove. Normalno je da to napravi probleme i da se ti ljudi koji dođu ne snalaze. Oni ulaze u raspravu sa Savjetom ministara, sa Predstavničkim domom i ko zna šta rade što utiče na izborni proces. Mi smo u BiH u izbornom procesu bili dostigli demokratski nivo Evrope po raznim osnovama. Nismo još stigli da se osposobimo elektronsko glasanje, ali da smo i tu bili mudriji imali bismo i tu dio toga riješen. Odjedanput to vraćamo unazad", ocijenio je Radmanović.

On je dodao da je BiH uspjela nakon niza godina da Izbornu komisiju podigne na nivo koji nije pod uticajem političkih partija.

"Sad smo to vratili opet nazad. Izabrali smo ljude van javne konkurencije. Ne znam kome to smeta da ide u konkurenciju. Vjerovatno novoizabranim koji ne bi prošli. Došli smo do ovakvih odluka CIK-a koje su protivzakonite", istakao je Radmanović.

Radmanović pita šta uopšte znači odgađanje izbora za više od mjesec dana, te ističe da obrazloženje da nema sredstava ne stoji jer će, kako kaže, ta sredstva vrlo brzo biti odobrena.

"Posebno su prekršili zakon jer su, pod izgovorom da su vjerski praznici, izbore prolongirali za mjesec i po dana, što je nedopustivo. Ne može CIK odlučivati u ime drugih, mimo i iznad zakona. To se u pravilu dešava kada se biraju ljudi koji ne mogu dokazati da su stručnjaci u ovoj oblasti", kazao je Radmanović.

On je istakao da će BiH teško izaći iz ovoga problema.

"To pokazuje brojne nesporazume koji postoje u BiH. To se dokazuje i na ovom primjeru. Kroz sve ovo pokazuju se razne vizije BiH. To pokazuje da svako hoće neku svoju BiH, što je nemoguće i to nas sve vraća unazad u odnosu na razvijenu Evropu kojoj težimo", rekao je Radmanović.

Na pitanje da li će u BiH uopšte biti održani izbori ove godine, Radmanović je kazao da se izbori moraju održati.

"Zakon je jasan. Jasno je rečeno kad se izbori održavaju i raspisuju. Ovaj gaf kmji je napravio CIK ne bi trebalo da znači da izbora neće biti. Treba ih održati bez obzira na nelegalnost CIK-a i njihovih poteza koji izazivaju razne sudske postupke, da nam se ne desi mostarizacija BiH. To nije dobro ne samo za demokratske odnose u BiH i ravnopravnost svih, nije dobro za razvoj i život u ovoj zemlji. Zbog toga mislim da se izbori moraju održati", poručio je Radmanović.

ZLONAMJERNE TVRDNJE O PODRŠCI REZOLUCIJI I IZBORU ČLANOVA CIK-a

Osvrćući se na optužbe opozicije u Republici Srpskoj da je i sam potpisivanjem usvajanja ove rezolucije podržao ovaj dokument i potpisivanjem izbora novih članova CIK-a, Radmanović je rekao da predsjedavajući Predstavničkog doma mora potpisati odluke koje su donesene i usvojene na parlamentu.

"I to su zlonamjerne tvrnje. Svako ko prođe pored parlamenta zna da u poslovniku svakog parlamenta stoji da onaj ko predsjedava potpisuje odluke i zakone koji su usvojeni. To stoji i u našem Poslovniku, bez obzira kako je on glasao. Tako i ja potpisujem ono što je usvojeno na sjedcnici Predstavničkog doma čak i ako sam bio protiv, a bio sam i kada je u pitanju ova rezolucija i izbor Centralne izborne komisije i veliki broj zakonskih propisa", kazao je Radmanović.

SAMOVOLJA GUVERNERA

Komentarišući činjenicu da 330 miliona evra sredstava MMF-a još stoji zarobljeno u Centralnoj banci, dok stižu kamate koje treba da plate entiteti koji još nisu dobili ta sredstva, Radmanović je rekao da takav primjer ne postoji u svijetu.

"Nigdje u svijetu ne postoji da novac stoji, a da se kamata plaća, da se dobije novac a ne da onima kojima je namijenjen, a svima je novac potreban. To je prosto nevjerovatno. To nije zabilježeno ni u jednoj zemlji. Mi iz Republike Srpske smatramo da je odgovoran guverner. On ništa ne objašnjava i traži neku novu odluku, a sredstva stoje", ocijenio je Radmanović.

On je istakao da već 1. juna stižu kamate koje treba platiti i da je riječ o nevjerovatnoj situaciji.

"To je situacija koja traži reakciju svih političkih faktora u BiH, Savjeta ministara, Predsjedništva, Upravnog odbora Centralne banke i svih lidera političkih partija da se vidi šta se dešava. Može li jedan čovjek, ako je tačno da je jedan čovjek, da to uradi i da četiri miliona stanovnika stavi pod noge i kaže tu je novac i ja ga ne dam", rekao je Radmanović.

Radmanović je konstatovao da je to nemoguća situacija i da to treba da bude pouka kako u BiH ne treba da se radi.

"Nemoguće je da jedan čovjek drži sredstva koja su potrebna svim građanima BiH. No, i to je BiH. Sve se može rješavati na način da se dogovore svi ključni faktori u BiH kako dalje", rekao je Radmanović.

Na pitanje kada bi BiH mogla dobiti budžet, Radmanović je odgovorio da je Predsjedništvo dalo rok do kraja maja za budžet i da bi po toj obavezi do tada trebalo da bude usvojen i u parlamentu BiH.

"Nažalost, to je nemoguće. Budžet nam treba svima i lično ne vidim razlog zašto ga do sada nismo usvojili. Čim Predsjedništvo BiH dostavi prijedlog mi smo u parlamentu spremni da idemo u hitno usvajanje i rješavanje tog pitanja", rekao je Radmanović.

Osvrćući se na rad Savjeta ministara u proteklom periodu s obzirom na činjenicu da je nedavno tek kompletiran, Radmanović je rekao da je njihov rad u skladu sa mogućnostima.

"Savjet ministara nije bio popunjen i nije mogao da radi u punom kapacitetu. Odnosi koji trenutno postoje dodatno ga onemogućavaju da radi bolje i kvalitetnije", rekao je Radmanović.