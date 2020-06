Radmanović: Imenovanje ministra iskoristiti za rješavanje brojnih problema

Predsjedavajući Predstavničkog doma Pralamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je da pitanje imenovanja novog ministra bezbjednosti u Savjetu ministara treba iskoristiti da se riješe brojna pitanja u funkcionisanju vlasti.

- Konstituisanje Savjeta ministara se pokazalo komplikovano, pravilo se mnogo problema. Najviše ih je imao SNSD, to je objektivno, drugi su nam to radili. To na prvi pogled izaziva mogućnost da se napravi problem oko drugog imenovanja koje nije iz SNSD-a. Nemamo namjeru da to radimo zbog toga, ali je vrijeme da završimo svu priču. Nije riječ samo o ministru bezbjednosti, nego o funkcionisanju organa vlasti na nivou BiH - rekao je Radmanović.

On je rekao da se ništa nije uradilo osim imenovanja Savjeta ministara.

Na pitanje da li će SNSD podržati imenovanje Selme Cikotića za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, Radmanović je za N1 rekao da će SNSD u narednom periodu usaglašavati stavove u vezi sa prijedlogom SDA.

- Mi hoćemo da iskoristimo ovu stvar da sve završimo. U razgovorima o ministru hoćemo da završimo i druga pitanja, svih 36 plus šest funkcija. To su one prve funkcije na kojima radi jedan broj ljudi kojima su davno istekli mandati. Nema više vremena za čekanje - naglasio je Radmanović.

Komentarišući stanje u pravosuđu BiH, Radmanović je rekao da se o tome razgovara od 1996. godine, kao i o vladavini prava, ali bezuspješno.

- Nikada se nismo usaglasili da popravimo to stanje. Ima propusta, nismo saglasni ni gdje su propusti, kako ih popraviti - rekao je Radmanović.

On je dodao da SNSD zastupa dejtonsku priču rada pravosuđa, rekavši da se u BiH previše vremena i energije troši na neracionalne stvari.

- Donosimo prijedloge zakona koji neće biti prihvaćeni, usvojeni. Tu gubimo energiju. To slabi vladavinu prava. Neophodno je postići konsenzus o ključnim stvarima. Realizovati ono što je moguće. Svi u BiH pristupaju maksimalistički, sa svih strana, i onda ništa ne ide. Rješenje je negdje na sredini, kada svi sjedimo za stolom i dogovorimo se - rekao je Radmanović.

Radmanović smatra da sitni problemi u BiH nekada znaju iskomplikovati stvari, a kao primjer je naveo Savjet ministara, gdje je, kako je rekao, trebalo godinu dana da se ono konstituiše, a kada se došlo do dogovora, ponovo se "oteže" sa imenima.

Kada je riječ o procesu knjiženja vojne imovine, Radmanović je rekao da je nemoguće perspektivnu imovinu knjižiti na račun BiH.

- To je lako zaključiti iz čitanja Dejtona. Mislim da je kriv jedan dio međunarodne zajednice koji nije dozvolio da sprovedemo jedan dogovor od prije nekoliko godina kako to pitanje da riješimo. Pitanje je ozbiljno, u onih pet plus dva koje je OHR postavio. Zaustavili su to iz OHR-a, i krenulo se ispočetka - rekao je Radmanović.

On je naglasio da postoji i nekoliko praktičnih razloga zbog kojih je SNSD protiv knjiženja imovine na račun BiH.

- Ima presuda Ustavnog suda BiH na osnovu koje jedan dio imovine želi da knjiži Ministarstvo odbrane, mi iz Republike Srpske to i dalje sporimo na bazi promjene procenta iz Dejtona, što nema državne imovine takve u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Broj lokacija koje koristi Ministarstvo odbrane se smanjuje, ona će smanjivati. Uknjižite neku imovinu u Foči, poslije dvije godine postane neperspektivna, kome onda ostane? Ne može se uknjižiti tako - rekao je Radmnaović.

Ako nema dobrih odnosa, smatra Radmanović, nemoguće je praviti ozbiljne korake na evropskom putu.

On je ponovio da je Centralna izborna komisija BiH izabrana mimo zvaničnih propisa, te da aktuelni sastav komplikuje izborni proces.

Pomjeranje izbora, ocijenio je Radmanović, urađeno je mimo zakonskog okvira od 30 dana.

- Izbori se moraju održavati svake četiri godine. Ako ima neko kome to ne odgovara, to je njegov problem. Postoje političke opcije koje su u problemima, pa im odgovara pomjeranje. U BiH postoje neke snage koje neće dozvoliti da se cijela BiH pretvori u Mostar. Ako bismo krenuli u prolongiranje izbora bez argumenata - onda bi nam se mogao lako desiti neki novi Mostar koji ko zna gdje vodi - rekao je predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH.

Komentarišući izjavu delegata u Domu naroda parlamenta BiH Dušanke Majkić, koja je rekla da bi migranti mogli postati glasačko tijelo SDA, Radmanović je rekao da je to stav koji se ne može u potpunosti odbaciti, jer je činjenica da u BiH ima migranata koji traže azil, ali i onih za koje se ne zna ko su.

- Pitanje migranata je složeno, radi se o kompleksnim pitanjima koja su dovela do ostavke ministra bezbjednosti. U okviru te krize imamo raznih stavova. Јedan je od gospođe Majkić, koji se ne može u potpunosti odbaciti time da svi migranti žele u EU. Ima određen broj njih koji je tražio azil, a imamo i veliki broj za koje ne znamo ko su. Imamo i ovo da je ambasador u Pakistanu nelegalno izdavao vize, onda je moguće svašta protumačiti. Tako je javno rekao miistar, da je to jedan od glavnih razloga što odlazi, a da niko nije opovrgao. Kada to imate, onda sumnjate u svašta - zaključio je Radmanović.

Radmanović je izrazio očekivanje da će se organi u BiH uozbiljiti i naći rješenja za migrantsku krizu koja nije samo problem BiH, nego i regionalni pa i svjetski.