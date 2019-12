Radanović: Dunović ne može ponovo biti izabran za potpredsjednika

Aktuelni potpredsjednik Federacije BiH (FBiH) Milan Dunović ne može ponovo biti izabran na tu poziciju, kako su to predvidjeli SDA, SBB i DF, jer mu za to treba šest glasova iz Kluba Srba u Domu naroda parlamenta FBiH, a ima samo dva srpska glasa, tvrde u Odboru za zaštitu prava Srba u FBiH.

Predsjednik Odbora Đorđe Radanović izjavio je Srni da će biti teško implementirati sporazum koji su juče sklopile tri stranke u FBiH i predvidjele da mjesto potpredsjednika dobije DF, čiji je Dunović član.

"Mi ne vidimo način da on bude izabran. To mogu uraditi samo pod uslovom ukoliko Srpska lista ili SDP daju šest srpskih potpisa za izbor Dunovića. Smatramo da SDP neće ponoviti grešku iz 2015. i podržati Dunovića s obzirom na to da DF želi da i u Kantonu Sarajeva smijeni Vladu SDP-a", rekao je Radanović.

On je dodao da se za podršku, koliko je poznato Odboru, nisu obraćali ni Srpskoj listi, tako da nije jasno kako to namjeravaju da učine.

"Aspolutno ne postoji ustavna mogućnost da potpredsjednik FBiH bude izabran iz reda srpskog naroda. Ustav FBiH predviđa da se predsjednik i potpredjednici biraju jednim glasanjem i jasno je da ta zamisao ne može proći", tvrdi Radanović.

Iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH su naveli da je i Vlada Kantona Sarajevo neustavna i da su najavljivali alepaciju Ustavnom sudu FBiH da je takvom i proglase, jer nema proporcionalan broj ministara iz reda srpskog naroda.

Radanović je objasnio da to nije bilo moguće sprovesti, jer Odbor nije imao ovlaštenog apelanta, budući da aktuelni premijer Fadil Novalić nije htio da potiše našu apelaciju.

"Tako Vlada Kantona Sarajeva nije srušena pred Ustavnom sudom", rekao je Radanović.

Prema Ustavu FBiH, popuna ministarskih mjesta u kantonalnim vladama vrši se na osnovu popisa stanovništva iz 1991. godine, a u Vladi Kantona Sarajeva bi na osnovu toga trebalo da bude najmanje troje Srba, s obzirom na to da ima 12 ministarskih mjesta i premijera.

On je napomenuo da u deset kantonalnih vlada u FBiH ne poštuju ustavne principe popune ministarskih mjesta prema nacionalnoj strukturi iz 1991. godine i da niko zbog toga ne reaguje.

Radanović je upitao šta bi se desilo da je premijer Republike Srpske Radovan Višković predložio Vladu sa samo jednim Bošnjakom umjesto pet koliko predviđa Ustav Republike.

"Sigurno bi reagovala i međunarodna zajednica, sve ambasade u Sarajevu, a tim povodom bi zasjedao i Savjet za implementaciju mira /PIK/", rekao je Radanović i dodao da se nijedna strana ambasada nije oglasila zašto u Vladi Kantona Sarajevo sjedi samo jedan pripadnik srpskog naroda, a minimalno bi trebalo da ih je troje.

On je podsjetio da sporazum koji su juče potpisale tri stranke u FBiH predviđa smjenu Vlade Kantona Sarajeva, koju čini SDP i njegovi koalicioni partneri, te naglasio da se, bila Vlada smijenjena ili ne, mora poštovati ustavni princip zastupljenosti Srba.

"Ukoliko se realizuje sporazum tri stranke, tražimo da kantonalna Vlada bude popunjena prema ustavnim principima zastupljenosti naroda u FBiH iz 1991. godine. Ako može Republika Srpska da ispoštuje ustavne principa, onda tražimo da tako bude i u FBiH i na kantonalnom i na federalnom niovu", istakao je Radanović.

On je napomenuo da se, kada je riječ o nacionalnoj zastupljenosti, Ustav FBiH ne poštuje ni u Unsko-sanskom kantonu čija Vlada ima 11 članova, a nema nijednog Srbina.

Prijedlog Odbora je i da se prilikom popunjavanja ministarskih i drugih mjesta u vezi sa nacionalnom strukturom koriste podaci popisa stanovništva iz 2013. godine.

"Ako se neko 2013. izjasnio kao Bošnjak, ne može se 2018. izjasniti kao Srbin", pojasnio je Radanović.