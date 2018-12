Pucar: Višestruko značajna odluka suda o apelaciji BN televizije i Vukanovića

Advokat vladike Grigorija i Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske Miljkan Pucar izjavio je danas Srni da je Ustavni sud BiH u odluci kojom je odbacio apelaciju BN televizije i njenog bivšeg novinara Nebojše Vukanovića zauzeo veoma važan stav i gotovo prvi put u BiH je odlučeno da se, osim isplate novčanog iznosa, može objaviti i presuda da je učinjena kleveta.

Prema njegovim riječima, Ustavni sud BiH je u ovoj odluci zauzeo veoma jasan stav da su Osnovni sud i Okružni sud u Trebinju dali precizno obrazloženje zašto je došlo do klevete.

"Ova presuda ima višestruki značaj za primjenu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama jer je Ustavni sud BiH dao potpuno pravo Osnovnom sudu u Trebinju da se i Eparhiji, kao pravnom licu, i vladiki Grigoriju, kao fizičkom licu, može dosuditi i novčana naknada, ali i objavljivanje presude da su izneseni netačni i klevetnički navodi putem medija što je za stranke veoma bitno", rekao je Pucar.

On je dodao da je veoma važno da u presudi piše da je došlo do kontinuiranog iznošenja neistina na račun Eparhije i vladike Grigorija i da to predstavlja kontinuirani napad na njih.

"Ova odluka Ustavnog suda BiH može da predstavlja svojevrsni putokaz redovnim sudovima, kao što su osnovni i okružni sudovi, kako treba da izgleda primjer dobrog obrazloženja presude, ispunjavajući tri uslova za primjenu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama", rekao je Pucar i dodao da je iz ovakvog obrazloženja presude strankama jasno zašto je sud došao do određenih zaključaka.

Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju BN televizije i Vukanovića koju su podnijeli protiv presuda Okružnog suda i Osnovnog suda u Trebinju, a kojima je utvrđeno da su BN televizija i Vukanović oklevetali bivšeg episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog Grigorija i Eparhiju zahumsko-hercegovačku i primorsku.

Ustavni sud je u svojoj odluci, koja je u posjedu Srne, zaključio da presudama trebinjskog Okružnog i Osnovnog suda u predmetu protiv BN televizije i Vukanovića nije bilo kršenja prava na slobodu izražavanja i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Sudije Ustavnog suda su zaključile da je u Okružnom i Osnovnom sudu utvrđeno da su BN televizija i Vukanović objavili klevetu, a da nisu pokušali provjeriti objavljene tvrdnje.

Vukanović je putem BN televizije oklevetao vladiku Grigorija i Eparhiju zahumsko-hercegovačku i primorsku, tvrdeći da je Eparhija transakcijom nekretnina sa vlasnikom zanatske radnje Salihiom Alijagićem iz Trebinja izgubila stotine miliona maraka i da je vladika stavio pod hipoteku crkve u Hercegovini.

Vukanović je novinarsku karijeru zamijenio političkom i trenutno je poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.