Velika Kladuša i dalje na nogama: Građani sami prate kretanje migranata

Sead Karajić više nije mogao da gleda, kako kaže, najezdu migranata na Veliku Kladušu pa je letvom razbio šajbu autobusa kojim su dovezeni na područje te opštine. Zaradio je krivičnu prijavu, morao u policiju a po povratku su ga sugrađani dočekali aplauzom. Za ATV danas priča da je u gradu postalo neizdrživo i da se ne kaje zbog toga što je uradio. Ovo je prevršilo svaku mjeru i nešto se mora uraditi jer život, zbog migranata, kaže, postaje nepodnošljiv. Radi u Sloveniji i nije mu svejedno što mu je porodica okružena migrantima.

"Moje dijete boji se prozora kao da je prozor pištolj. Uvijek su roletne dolje. Ispred kuće imam dva bunara, oni tu dođu kupaju se, skinu se goli. Iz dana u dan je to tako a sad kad sam došao ove godine na godišnji vidio sam šta se tu sve dešava. U jnom momentu pocrnilo mi je, odlučio sam uraditi to što sam uradio da to jednom stane, da narod krene", kaže Sead Karajić.

I krenuo je. U protekla dva dana održani su protesti a ljudi se organizuju na društvenim mrežama i dojavljuju jedni drugima gdje se nalaze migranti, kuda se kreću i rute autobusa koji ih prevoze. Pišu da nema odustajanja i da svi moraju da se organizuju kako bi spriječili dolaske migranata. Ima ih previše, kaže Sead. Gdje god se okrenete minimum grupa od petoro a to, smatra, može da bude opasno.

"Ovdje su praktično žene djeca i stariji ljudi. Njih sad, rekao sam i u policiji, oni ako uzmu samo palije u ruke, ne treba im oružje, oni će okupirati čitav USK. Ne treba oružje nikome tu", kaže Karajić.

Teško je, kažu u opštini. Na lokalu su učinili sve što su mogli kada su u pitanju mjere u vezi migrantske krize ali sliježu ramenima i poručuju da je do BH nivoa sa koga godinama nema podrške. Nadležni su zakazali a sve se prelama preko leđa stanovnika USK, kaže predsjednik kladuške Skupštine. Ne čudi ga da su građani odlučili da sami počnu da se bore protiv migrantske krize.

"Ljudi su u pravu i zaista je čaša prelivena. Počeli su da se samoorganizuju i zaustavljaju autobuse koji dolaze iz Bihaća, Bužima i Cazina. Nije ugodno izaći u grad, na ulicu, u park gdje su sve klupe zauzeli migranti, imamo ih po cesti, otežavaju saobraćaj posebno naveče, to su kolone migranata koji idu ovuda sa ruksacima na leđima, traže neku lokaciju gdje im je najpogodnije preći preko granice", kaže Fikret Bašić, predsjednik SO Velika Kladuša.

Šta je najpogodnije rješenje za ovu situaciju? I kada će ono doći? Mnogo je pitanja u Velikoj Kladuši a malo odgovora. Čak i u one novog ministra bezbjednosti da je pripremio plan čiji bi rezultati bili vidljivi već za nekoliko sedmica malo ko vjeruje jer nisu uvjereni da bi ono što niko nije mogao da riješi više od tri godine odjednom može za tako kratko vrijeme. A vrijeme je stanovnicima Kladuše itekako važno. I sami kažu – što više vremena prolazi više migranata dolazi. A s njima i mnogi bezbjednosni problemi.