Fotografije iz vazduha pokazuju da se, najvjerovatnije, već vrše pripreme za proširenje migrantskog kampa u srpskom selu Lipa. Tamo bi trebalo da se izmjeste migranti iz bihaćke Bire koja se, uskoro, raspušta.

Tako su najavile vlasti Unsko sanskog kantona, a te najave čuli su i mještani okolnih, srpskih povratničkih, sela. Poručuju za ATV da je to katastrofa u najavi jer očekuju da bi im, u komšiluk, moglo na hiljade onih koji se trenutno nalaze u Biri i na bihaćkim ulicama.

"Samo povećanje Lipe i dolazak vise hiljada migranata neće ništa dobro donijeti. Građani mogu samo da očekuju povećanje broja migranata oko njihovih kuća i u selima. Imali ste rutu ovim putem B. Petrovac Bihać, asfaltom, sada se ide starim putem od Petrovca ka Krupi, gdje se odvaja jedan dio ka Lipi i to je gore za Petrovac. Raštrkana su sela tu gdje u jednoj kući živi dvoje ili troje i kad naiđe grupa od 20 migranata nije prijatno", kaže Nemanja Davidović, iz sela Suvaja kod Bosanskog Petrovca.

Mještani su čuli i da će se migrantski kamp Lipa proširiti na četiri puta veću površinu od sadašnje. To će nam napraviti veliki problem, kaže Nikola. Kaže da će biti više migranata nego stanovnika u okolnim, srpskim, selima.

"Ovo je veliki problem koji treba rješavati na višem nivou, na nivou BiH ali vidimo da institucije, slobodno mogu reći, nisu zainteresovane za rješavanje problem. Mještani Petrovca imaće ogromne probleme, imaju ih već sada, pogotovo po selima gdje oni nesmetano hodaju, rade, bukvalno, šta hoće, i niko im ništa ne može. Zaista, ogroman će problem biti.", kaže Nikola Grbić, iz Bosanskog Petrovca.

Nadležni na BH nivou definitivno ne znaju šta da rade kada su migranti u pitanju, kažu još u Petrovcu. To jasno pokazuju njihovi potezi, tačnije to što već godinama ništa konkretno nisu učinili da se problem makar ublaži. I kada pokušaju, to nije dobro što se, smatraju, vidi i po odluci da se proširi Lipa.

"To ne predstavlja nikakvo rješenje migrantske krize ali nadležni u BiH misle da je to dobar korak. Ono što će napraviti s tim je da će pogoršati stvari sada na drugom dijelu USK. Oni kao da prelijevaju vodu iz jednog u drugi kraj", kaže Nemanja Davidović, selo Suvaja kod Bosanskog Petrovca.

Vlasti Unsko sanskog kantona odlučile su da raspuste i kamp Miral u Velikoj Kladuši ali, za sada, nema pouzdane informacije o tome gdje će se smjetiti migranti sa tog lokaliteta. Pominje se izgradnja novog kampa izvan gradskog područja.

Iz Republike Srpske stiže jasna poruka – na našoj teritoriji ih ne želimo. Policija Republike Srpske i dalje će ih, prema ranijoj odluci, sprovoditi sa svoje teritorije i upućivati u neki od kampova u Federaciji. Takođe, i u Blatni kod Novog Grada neće biti dozvoljen prelazak međuentitetske linije gdje kantonalna policija dovozi, i ostavlja, migrante sa bihaćkih ulica.