Projekt izbora Komšića sprovodio se i u džamijama, a finansirala ga je SDA

BiH mora očuvati osnovno načelo Ustava, a to je konstitutivnost naroda koje se na proteklim opštim izborima pokušalo izigrati, poručio je predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović gostujući u političkom magazinu Naše TV "Argumenti".

Poručio je da je cijeli projekt preglasavanja izborne volje hrvatskog naroda osmislila Stranka demokratske akcije. Čović tvrdi da SDA nije samo osmislila projekt majorizacije Hrvata na proteklim izborima, nego da su ga finansirali i kontrolisali do posljednjeg trenutka.

"Tu je bilo i puno onih koji nemaju veze s politikom, a koji nešto znače unutar bošnjačkog naroda. Oni su to vrlo sistemski organizovali, naročito posljednja dva dana pred izbore. Da je trebalo još 100 hiljada glasova za Komšića, oni bi osigurali i to. To šalje jednu poruku sistematičnosti i vrlo dobre organizacije koju se ne smije potcijeniti, a pogotovo kad je osmišljena da ruši temelje BiH", rekao je Čović.

Dodao je kako ima informacije s terena da se izborni inžinjering sprovodio i u džamijama.

"To je nešto što zabrinjava i to govori nešto o toj ozbiljnosti cijelog sistema. To govori o onima koji su finansirali cijelu kampanju ovog projekta. To nema veze s Demokratskom frontom jer smo po broju glasova vidjeli da je sve projekt bošnjačkih elita koje vjeruju da unitarna BiH ima svoje mjesto, da oni mogu vladati tim prostorom. Mislim da je ta politička ideja porazna, pogrešna i rušilačka za našu zemlju pa i za najveći dio Bošnjaka za koje sam siguran da se ne slažu s ovom idejom", istakao je Čović.

Izborni rezultati neće se moći implementirati jer za to nema zakonskih i ustavnih pretpostavki, poručio je predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH.

"Moramo pronaći instrumente koji su do kraja naslonjeni na odluke Ustavnog suda jer sve drugo je rušenje ustavnog poretka. Nikakvo rješenje koje donose institucije koje za to nisu nadležne ne može biti prihvatljivo. Što prije završimo s izmjenama Izbornog zakona, imat ćemo priliku za EU. Zamislite da danas imate nekog protektora, bez obzira na to je li to Vijeće za implementaciju mira (PIK) ili institucija visokog predstavnika, koji su promijenili blizu stotinu članaka ili dijelova Ustava Federacije BiH kako bi se ona tobože unaprijedila. Prije 15 godina su izmislili dvije škole pod jednim krovom, da bi se danas to proglašavalo fašizmom. Mislim da međunarodna zajednica neće nametati rješenja za izmjene Izbornog zakona jer, da su htjeli, uradili bi to prije izbora jer bi se onda znala jasna pravila. Kad bi to uradili sada nakon izbora, to bi bilo protiv interesa BiH, što znači da nama nema druge nego sjesti s onima koji legitimno predstavljaju Bošnjake i Srbe i da pronađemo rješenja koja će biti zakonita", poručio je Čović.

Čović se dotaknuo i problema mostarskog "Aluminija", poručivši kako je on strateški i državni interes, ali da menadžment i uprava moraju pronaći kvalitetno rješenje da kompanija bude tržišno održiva.

"Nije tu dovoljno samo osigurati energiju, nego to mora biti jedan projekt koji tržišno drži vodu. Naravno da menadžment i oni koji su danas u Nadzornom odboru "Aluminija" moraju potpuno promijeniti pristup u upravljanju kompanijom. "Aluminij" ne može ostati samo na tome da proizvodi odljeve metala i plasira ih na tržište. On će morati u tom strateškom dijelu naći svoju preradu ovdje pa će onda cijena tog sirovog metala biti tri ili četiri puta veća. Politika se neće miješati niti se ikada miješala u poslovanje "Aluminija". Spas "Aluminija" je jedina politika koja ide prema ovom preduzeću, dali smo maksimalnu podršku u ovom trenutku. Kupili smo jedno tri mjeseca vremena da se napravi reorganizacija, a to moraju raditi oni koji su plaćeni za to. Oni nam trebaju ponuditi rješenja koja ćemo onda pokušati izboriti političkim djelovanjem na odgovarajućim nivoima", naglasio je Čović.

Govorio je i o televizijskom kanalu na hrvatskom jeziku te je rekao kako je projekt definisan i pri kraju.

"Stvari na planu RTV servisa na hrvatskom jeziku idu dosta dobro", istakao je Čović i izrazio uvjerenje da će do Božića biti završeni "pravni, tehnički, kadrovski i prostorni planovi za televiziju na hrvatskom jeziku".