Prodanović: Zamjena opreme bez saglasnosti neviđeni skandal

Delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz SNSD-a Lazar Prodanović istakao je da je neviđen skandal preko kojeg se ne smije preći to što su za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora radnici nepoznate firme ušli u zgradu parlamenta bez saglasnosti Sekretarijata ove institucije i zamijenili opremu iz parlamentarnih sala, te ulazili i u druge prostorije.

"To što se desilo je skandalozno i nedopustivo. To znači da danas-sutra u zgradu parlamenta može da uđe bilo ko bez ikakve odluke i saglasnosti i da unutra radi šta hoće. Sve treba detaljno ispitati jer se postavlja pitanje i šta je u zgradu uneseno, kakva je to oprema, šta je mijenjano i šta je izneseno. Kako je moguće da neka privatna firma bez ikakvog rješenja ulazi i mijenja opremu", pita Prodanović.

On je za "Glas Srpske" rekao da je i sa bezbjednosnog aspekta nedopustivo da se bez znanja i odluke Sekretarijata Zajedničke službe mijenja oprema.

"Postavlja se i pitanje zašto se nekome toliko žurilo da se rade takve stvari. To u svakom slučaju povlači i sankcije prema onima koji su prekršili pravila. Ovakvo ponašanje je prevršilo svaku mjeru i ovo je svojevrstan udar na najvišu zakonodavnu vlast. Ovdje ima posla i za Sipu, tužilaštvo i druge istražne organe", istakao je Prodanović.

Poslanik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut izjavio je da treba ispitati okolnosti o tome kako je zamijenjena oprema.

"Treba ispitati sve okolnosti, uključujući i to da li je došlo do ugrožavanja tajnih podataka", kaže Arnaut.

Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović potvrdio je ranije Srni da su za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora radnici nepoznate firme ušli u zgradu parlamenta bez saglasnosti Sekretarijata ove institucije i zamijenili opremu iz parlamentarnih sala, te ulazili i u druge prostorije.

On je naveo da su u Bijeloj sali zamijenjena dva nova plazma ekrana i postavljeni drugi, te da je ostavljen papir ko je to radio, ali nije želio da otkrije naziv firme prije sjednice kolegijuma Sekretarijata koju je zakazao za ponedjeljak, 26. avgust.

Vahabović je rekao da je kontaktirao Službu za zajedničke poslove institucija BiH i oni su potvrdili da je zamijenjena oprema, te da je direktor Službe Dragan Šojić naredio da se uđe unutra.