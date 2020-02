Predsjednik Federacije BiH /FBiH/ Marinko Čavara smatra da bi, kako je rekao, probosanske snage, a to su u suštini prograđanske snage, odnosno proislamske i probošnjačke, odluke Ustavnog suda BiH uzimale kao sa švedskog stola, odnosno samo ono što im se dopada.

"Uzimali bi samo ono što im se dopada, tražili bi da Tužilaštvo i visoki predstavnik kazne one koji ne sprovedu te odluke, a ono što se njima ne dopada - to uopšte nije važno i to ne treba sprovoditi, tako da u takvoj konstelaciji odnosa teško možemo doći do partnera za razgovor", rekao je Čavara.

Prema njegovim riječima, zato je došlo do ove situacije da nakon toliko mjeseci od održavanja izbora nije sprovedena ni odluka Ustavnog suda BiH, ni rekonstrukcija Vlade FBiH, niti su izabrani novi predstavnici Federacije.

Čavara, koji je visoki funkcioner HDZ-a BiH, kaže da se vode razgovori o tome kako što bolje reorganizovati Vladu FBiH novim resorima, dodajući da postoje neki prevaziđeni resori za koje je i Ustavni sud proglasio da nije moguće da egzistiraju na nivou FBiH zbog ustavne podijeljenosti nadležnosti između FBiH i kantona.

"S druge strane, pokušavamo naći partnere sa kojima možemo sprovesti odluku Ustavnog suda BiH o pitanju legitimnog predstavljanja u skladu sa načelima Ustava BiH na osnovu kojih je Ustavni sud i presudio i donio ovakvu odluku, kako bi onemogućili da se Hrvatima prvenstveno oduzima pravo na biranje svojih predstavnika, gdje je to Ustavom predviđeno da budu predstavnici hrvatskog naroda", rekao je Čavara za "Nezavisne novine".

Komentarišući činjenicu da u Predstavničkom domu BiH ponovo postoje inicijative za izmjenu Izbornog zakona BiH, a da u njima ne učestvuju predstavnici HDZ-a BiH, on je naveo da na osnovu rezultata posljednjih izbora HDZ BiH predstavlja hrvatski narod u BiH zajedno sa svim drugim strankama Hrvatskog narodnog sabora /HNS/.

Govoreći o mogućnost da stara Vlada FBiH dočeka neke nove izbore, Čavara je izrazio nadu da do toga neće doći, dodajući da teoretski za to postoji mogućnost.

On kaže da partnera za razgovor ima, a da za dogovor očigledno nema, tako da postojeće stanje odgovara takozvanim probosanskim, prograđanskim snagama.

"U suštini, sve je to jedan narod, jedna vlast u BiH, prvenstveno u FBiH. To je ono što je problem ovih dana i što svaki dan izaziva novu krizu, jer se pokušavaju na takav način urediti odnosi, pa se javno zagovara građanski model koji u Dejtonu nije prepoznat", rekao je Čavara.

Čavara je naveo da je želja HNS-a i HDZ-a BiH da ove godine budu održani izbori u Mostaru i da se stanovnicima tog grada omogući da glasaju i biraju svoju lokalnu vlast.

Prema njegovom riječima, nije tajna da su se SDA i HDZ BiH dogovorili o modelu izbora u Mostaru, ali da se samo nisu dogovorili o promjeni Statuta, na čemu SDA insistira.