Problem tekstilnog otpada u Drvaru i Bosanskom Grahovu još uvijek nije riješen

Dan 23. Otpad je i dalje u Drvaru. Kisne. Isparava. Hronični bolesnici imaju probleme. Smrdi. Šta da ja, kao načelnik opštine, odgovorim narodu koji ne može više da izdrži, narodu koji je do prije mjesec dana živio u ekološki zdravoj sredini? Ovo je samo dio otvorenog pisma koji je načelnik Drvara Dušica Runić uputila Kantonalnim institucijama i Federaciji BiH, zbog problema kome se ne nazire kraj, a to je 300 tona otpada dovezenog iz Italije i istovarenog u Drvaru. Ovaj slučaj pokazuje sve nedostatke i administrativnu neuređenost zakonskih regulativa između Kantona i Federacije, gdje je kolateralna šteta nerazvijena opština, a ispašta i narod koji u njoj živi. S druge strane, možda je nekome u interesu da se kompletan slučaj zataška, riječi su Runićeve.

"Aktivno radimo na pronalaženju istine i odgovornih osoba kako je došlo do toga da Kantonaltno ministarstvo izda rješenje za upravljanje otpadom za pogon koji uopšte na terenu ne postoji i kako je na osnovu tog rješenja Federalno ministarstvo izdalo rješenje za uvoz značajnih količina otpada", kazala je Dušica Runić, načelnik opštine Drvar.

Tone otpada istovarene su i na terotoriji opštine Bosansko Grahovo. Oba načelnika su prije 8 dana bili u Sarajevu na sastanku sa nadležnim federalnim i kantonalnim ministrima i federalnim inspektorom. Do konkretnog rješenja nisu došli, ali im je obećano više informacije za najviše 10 dana. Taj rok ističe u ponedjeljak.

"Zaključak tog sastanka je bio da resorna ministrica Edita Đapo uputi urgenciju resornom ministarstvu Italije da se taj otpad vrati nazad u Italiju. Mi smo skeptični po tom pitanju, međutim izašlo smo u susret i dali smo im rok od 7 do 10 dana", kaže Milorad Gligić, načelnik opštine Grahovo.

Načelnici Drvara i Bosanskog Grahova, federalnih opština sa većinskim srpskim stanovništvom kažu da bi, sve i da Italija dozvoli vraćanje tekstilnog otpada, sva administrativa procedura trajala najmanje 3 mjeseca. S obzirom da se mještani već sada bune, to je previše vremena za čekanje rješenja. Zato je njihov prijedlog da Federalne ili Kantonalne vlasti problem uklone tako što će otpad spaliti, ali dalje od lokalnih zajednica u kome on stoji već skoro mjesec dana. S obzirom da je po analizi federalne inspekcije otpad bezopasan po životnu sredinu, to ne bi trebalo da bude problem, stav je načelnika.