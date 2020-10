Prioritet obnova mosta Brčko-Gunja

Rekonstrukcija mosta koji spaja Brčko i Gunju, biće tema sastanka sa hrvatskim zvaničnicima u narednih desetak dana. Kaže to ministar transporta i komunikacija BiH, Vojin Mitrović. Za to je, kaže, zainteresovana i međunarodna zajednica. Granični most je danas obišao sa gradonačelnikom Brčko Distrikta, Sinišom Milićem.

"Veliki značaj za Brčko, ali i sa druge strane Hrvatsku je da ovaj most stavimo u funkciju za prevoz roba. Imamo luku Brčko, imamo privredne subjekte koji su naslonjeni na Brčko, tako da je veoma značajno, postoji interes i međunarodne zajednice da ovaj most profunckioniše za promet robnog saobraćaja", kaže Vojin Mitrović, ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara BiH. Most u Brčkom star je 130 godina i više ne može da nosi opterećenje. Njegova rekonstrukcija bi Distriktu i te kako značila. Kaže to gradonačelnik, Siniša Milić. Nakon sastanka sa predstavnicima hrvatskih Cesta će se, poručuje, znati više detalja i o početku rekonstrukcije mosta, kao i o cijeni. "Ovaj granični prelaz zahtjeva koordinaciju s jedne strane i zajedničkih institucija BiH, s druge strane Hrvatske i u tom smislu smo ohrabreni ovakvim opristupom gospodina ministra, budući da su oni tu stavili na raspolaganje i svoje resurse", izjavio je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko Distrikta. Među prioritetima je i rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu u Novom Gradu, kaže ministar Vojin Mitrović. Sporazum o održavanju i rekonstrukciji 10 drumskih mostova na državnoj granici, je Savjet ministara sa hrvatskom Vladom potpisao prije dvadeset dana. Doprinijeće ekonomskoj povezanosti Hrvatske i BiH, poručeno je tada iz Hrvatske.