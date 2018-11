Prijevremeni lokalni izbori u nekoliko opština i gradova

Načelnici i gradonačelnici koji su osvojili mandate u parlamentu Srpske ili BiH, nisu se još izjasnili koji će mandat izabrati. Ostavke na mjesto načelnika podnijeli su prvi ljudi Drvara i Grahova zbog preuzimanja mandata u Skupštini kantona 10. Goran Broćeta kaže da detalji oko njegovog zamjenika još nisu utvrđeni, ali da će to biti u narednih nekoliko dana. I u Grahovu v.d. će preuzeti funkciju, a do zvaničnog novog kandidata kažu imaju još vremena.

“Ja sam podnio ostavku, preuzeo mandat u petak i u narednom periodu, kad CIK zvanično objavi da je prihvaćena ostavka, onda će ići u vanrednu sjednicu vijeća i onda će se birati v.d. u narednom periodu,” rekao je Duško Radun, načelnik opštine Grahovo.

Lokalni izbori sa nestrpljenjem se isčekuju i u Doboju. S obzirom na raspad SDS-a u ovom gradu, ko će biti kanditat i na koji način zanima mnoge. Obren Petrović se izjasnio da će u Parlamet BiH, pa je u njegovu fotelju u ulozi v.d. već sjeo Dejan Starčević. Podrška za novog kandidata bivšim SDS-ovcima obećana je i od SNSD-a, tako da će nezavisni kandidat, po svemu sudeći, biti novi favorit za gradonačelnika Doboja. Nezvanično, to bi mogao da bude Boris Jerinić, a podrška će mu, osim od SNSD-a, kako saznajemo stići i od socijalista.

“Ime nakon konsultacija sa svim relevantnim političkim partijama. Mi ćemo vrlo brzo, čak do te naredne skupštine gradske, tj. u decembru, kako je potpredsjednik najavio, mi ćemo do tada sigurno usaglasiti to ime,” kaže Jerinić.

Bez gradonačelnika je i Trebinje. Iako je osvojio mandat za Narodnu skuopštinu Republike Srpske Luka Petrović je preuzeo funkciju direktora "Elektroprivrede RS". Do izbora ga mijenja Mirko Ćurić. O novom kandidatu iz SNSD-a još ne govore, a ni trebinjski opozicionari još ne znaju kako će na izbore.

“Srpska demokratska stranka nije vodila nikakve zvanične razgovore, sve je to na kuloarskom nivou, ali SDS će sjesti sigurno sa svim opozicionim partijama i u narednom periodu ćemo izaći sa stavom,” kaže Vidomir Begenišić iz trebinjskog SDS-a.

U CIK-u još slave Dan državnosti BIH, pa su danas bez zvanične izjave na ovu temu, s obzirom da je u Federaciji neradni dan. Poručuju samo da prijevremeni izbori zavise od trenutka prestanka mandata.