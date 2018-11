Prijetnje Dodiku i članovima njegovog kabineta su prijetnje srpskom narodu

Politički analitičar Dragomir Anđelković ocijenio je da prijetnje predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i članovima njegovog kabineta treba da budu shvaćene kao prijetnja cijelom srpskom narodu, jer progon naroda počinje od progona njegovih lidera.

"I ustaše su 1941. godine ubijale najistaknutije, a potom sve Srbe. To je isti rukopis", rekao je Anđelković Srni.

On je dodao da je očito da Dodik kao legalista i onaj ko poštuje Dejtonski sporazum predstavlja opasnost za sarajevske hegemonističke krugove, prije svega SDA, koji namjeravaju da centralizuju BiH na način da ukinu entitete, te za globalne krugove koji guraju BiH u sunovrat, a možda i za neke Srbe kojima je "veoma udobno u Sarajevu".

"Ti sarajevski hegemonisti i zapadni centri moći koji ih podržavaju imaju veliki strah od dolaska Dodika u Sarajevo jer su svesni da više neće moći da postupaju kao do sada i da zloupotrebljavaju institucije i zato pokušavaju na sve moguće načine da Dodika onemoguće u radu", smatra Anđelković.

Prema njegovim riječima, uskraćivanje prava na lično obezbjeđenje Dodiku kao čovjeku koji je toliko izložen sigmatizaciji u Sarajevu, neka je vrsta poziva na odstrel jer isti ti koji bi trebalo da čuvaju Dodika nisu čuvali Vučića u Srebrenici koji je tamo bio samo jedan dan.

"Ovo je prizivanje napada na Dodika jer se time šalje poruka da on nema svoje obezbeđenje. To je i politički udarac na Republiku Srpsku. Znači, oni su priznali da ne žele Republiku Srpsku i da je ne smatraju ravnopravnim entitetom, a pošto Dodik insistira na ravnopravnosti, on im je ogroman problem", istakao je Anđelković.

On smatra da Dodik ne smije da popusti kada je riječ o pitanju obezbjeđenja, jer je to, ne samo pitanje njegovog opstanka, nego i mira u BiH.

"Ne daj Bože kada bi se nešto desilo predsedniku Srba, to bi uvelo u nove sukobe, što su muslimani već jednom uradili 1992. godine. Zato Dodik mora da insistira na svom obezbeđenju, na poštivanju Srpske, njene zastave u kabinetu jer jedino tako BiH ima smisla. Bez toga bi Srpska gubila značaj koji je imala po Dejtonu. To su ranije radili predstavnici Srba koji su toliko bili slavljeni u Sarajevu. Dodik to sigurno neće raditi", poručio je Anđelković.

U kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Srni je rečeno da su predsjedavajući Milorad Dodik i članovi kabineta srpskog člana Predsjedništva dobili prijetnje smrću.

Srni je potvrđeno da je juče upućen poziv sa njemačkog broja na telefonski broj u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, te da je nepoznata osoba počela da vrijeđa Dodika i njegove saradnike govoreći "da će ih sve zapaliti".