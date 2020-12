Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da se nekorektnim problematizovanjem ikone, koju je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, nastoji skrenuti pažnja sa skandala koji su izazvali članovi Predsjedništva Šefik DŽaferović i Željko Komšić, odbijajući da se u Sarajevu sastanu sa Lavrovom.

Cvijanovićeva je rekla da se, u tom smislu, velikom galamom pokušava pronaći protivteža pomenutom skandalu, te da se koristi situacija nakon posjete Lavrova, dok su određeni ljudi /Milorad Dodik/ bili u izolaciji i imaju zdravstvene probleme usljed zaraze virusom korona.

Ona je istakla da su političko Sarajevo, federalni mediji i opozicija u Srpskoj spremno i zajednički krenuli sa pričom o navodno ukradenoj ukrajinskoj vjerskoj relikviji, ali da do sada nije viđeno da je uslijedila određena akcija sa druge strane.

"Mislim da se tu neuspješno pokušava baciti mrlja na posjetu diplomate velikog formata Sergeja Lavrova Istočnom Sarajevu i Srpskoj, što je velika stvar. Suština je da se sastao sa zvaničnicima iz Srpske i nakon toga otišao obaviti protokolarne obaveze u okviru posjete federalnom Sarajevu. Šteta je što to određeni ljudi nisu prepoznali kao priliku da sa Lavrovom pričaju o bitnim stvarima, već su pokazali nedoraslost situaciji i apsolutno nepoštovanje prema Rusiji i izvrgli ruglu BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da političko Sarajevo svjesno želi da omalovaži taj događaj, ali da FBiH nije svjesna koliko puta je Rusija pomogla ne samo Srpskoj, već i cijeloj BiH, dodavši da se bez bilo kakvog osnova govori o negativnom ruskom uticaju u BiH.

Cvijanovićeva je podsjetila da FBiH zavisi od ruskog gasa, koji su i u ratnom periodu dobijali po povoljnim cijenama, uprkos ranijim dugovanjima.

Ona je za Radio Republike Srpske izjavila da je Rusija bila više nego korektna prema BiH, podsjetivši da je i klirinški dug platila u novcu.

"Rusija je imala niz veoma fer i prijateljskih poteza prema cijeloj BiH", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da u BiH i na ovim prostorima postoje uticaji mnogih svjetskih sila, te da u tom smislu ne stoje optužbe o malignom uticaju Rusije, kako nastoje naglasiti pojedini predstavnici međunarodne zajednice i političko Sarajevo.

"Ovo je mala, neuglađena, nesređena i nevažna zemlja, i žao mi je što moram to reći za BiH. To me nervira, ali ja gledam u Srpsku i želim da ona bude ta koja izvršava svoje obaveze, funkcioniše, napreduje, razvija se i postaje bolja. Naravno, greške se prave. To je ljudski, ali važno je da budete svjesni tih grešaka i da ih otklanjate, kao što mi radimo", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je konstatovala da postupak članova Predsjedništva BiH Šefika DŽeferovića i Željka Komšića da se ne sastanu sa Lavrovom treba posmatrati kao "BiH pitanje".

"Ima nekih koji kažu da ih je na taj potez neko nasavjetovao, da je to proizvod domaće ludosti, nerazumijevanja stvari i nepoznavanja normalne komunikacije i ponašanja u diplomatskom protokolu. Ali, nikakvu štetu oni nisu nanijeli Lavrovu, već sebi i BiH, koju toliko vole da brane na međunarodnom planu. To više govori o BiH, nego o bilo kome drugome", ocijenila je Cvijanovićeva.