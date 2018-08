Preko interneta do zapadne Evrope

Ako se, kao mnogi, pitate kako se migranti uvijek nađu na pravom mjestu i u pravo vrijeme, kako znaju kuda da pređu, barem pokušaju da pređu granicu – evo objašnjenja.

Internet je preplavljen video-snimcima sa preciznim upustvima na arapskom jeziku, pregledima putanja, lokacijama policijskih punktova. Pokrivena je čitava balkanska ruta – od Grčke do Slovenije. Donosimo detalje kretanja jednog migranta kroz BiH, koji je, bez većih problema, uspio da uđe u državu, ali i da izađe.

"U blizini policijskog punkta, naišli smo na psa, koji nije bio agresivan. Nemojte ga izazivati ili udarati, jer je umiljat i možete slobodno proći pored njega". To je samo djelić jednog od uputstava za migrante u kome se, do najstinijeg detalja, objašnjava gdje i kako preći granicu, kuda se kretati, kako se ponašati u BiH, i kako preći u Hrvatsku. Na desetine video-snimaka u kojima migranti jedni sa drugima dijele iskustva, dostupni su na Youtube-u na arapskom jeziku. U jednom od njih, mladić objašnjava kako je iz Crne Gore ušao u BiH. Govori da je za tu rutu dobio preporuku od prijatelja koji su je, manje-više, prošli bez problema. Iz Pljevalja su taksijem došli skoro do granice. Kretali su se šumom, danju, i bez poteškoća uspjeli da pređu granicu u blizini Čajniča. Tada, savjetuje mladić svojim sunarodnicima, treba biti oprezan.

"Nastavili smo naprijed, šumom, i došli smo do pilane. Tu ima policijski punkt. Zato smo promijenili smijer i otišli u šumu. Bili smo oprezni, jer nismo dobro poznavali put i došli smo do dva dalekovoda, ali su bila od drveta. Tu je bio i pas", objašnjava Ahmet, mladić sa snimka.

Uz snimke sa interneta u kojima se koriste google mape, migranti se mogu lako snalaziti. Objašnjeno je gdje se nalazi koji granični prelaz, lokacije policijske partrole, kada su smjene Graničnoj policiji, koja su naseljena mjesta, a koja samo tako djeluju. Idu toliko u detalje, upozoravaju i na opasnosti koje vrebaju u šumama na krajnjem istoku Republike Srpske, koliko je koja rijeka duboka i da li se može preći. Iako se često koriste uslugama taksista, migranti na njih dosta upozoravaju. Kažu da su skloni prevarama.

"Dogovorili smo se s taksistom da nas, za 175 evra iz Čajniča odveze do Sarajeva što je i prihvatio. Vozili smo se kratko, i onda nam je rekao da ispred ima policija. Nastavili smo pješice pet minuta i došli do drugog mjesta, ali nas je slagao da je tu bila policija. Uzeli smo ponovo taksi po 75 evra i nastavili dalje dok nismo stigli u drugi grad, u Goražde", objašnjava Ahmed.

Video-snimci dostupni na internetu imaju po nekoliko hiljada pregleda. U komentarima koji se ispod njih nalaze, migranti pitaju jedni druge koje telefone ili koji GPS program koriste, kako preći rijeku na određenom mjestu i slično. Kao što postoje za kretanje kroz BiH, slični snimci postoje i za cijelu rutu – od Grčke do Slovenije.