Preko granice uz dobar razlog i negativan test

Sve države regiona počele su s ublažavanjem mjera. To podrazumijeva i mijenjanje odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prelaza. Do sada stranci nisu mogli kročiti na tuđe teritorije, uskoro bi mogla biti druga priča. Prelazi ni sada nisu apsolutno otvoreni, ali pod određenim uslovima možete ih preći. Za to su vam potrebni dovoljno dobar razlog, a uz to i urađen test koji dokazuje da ste negativni na kovid-19.

Što se BiH tiče, Republika Srpska i Federacija su se usaglasile u vezi sa otvaranjem granica za strance koji poslom dolaze u BiH. Da bi prešli glanicu, moraće ispuniti nekoliko uslova. Na Savjetu ministara je da tu odluku i donese. “To će podrazumijevati izdavanje određenog rješenja nadležne inspekcije, ali će da bi dobio takvu vrstu rješenja trebati da ima prije svega potvrdu o negativnosti testa na koronavirus ovlašćene laboratorije koja ne smije biti starija od 48 časova, kao i pozivno pismo kompanije koju dolazi da obiđe", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite. U Hrvatskoj je takva odluka donesena juče. Kada je u privrednom interesu, stranci mogu na njihovu teritoriju, naravno, uz pridržavanje preporuka tamošnjeg zavoda za javno zdravstvo. Takođe, ako imate neodložne lične razloge, ali i da se graničnom policajcu učine dovoljno važnim, možete kročiti na hrvatsko tlo. Takvih je tamo u samo jednom danu bilo preko 600. Turisti koji imaju rezervisan smještaj, ne moraju ga otkazivati. Ipak, prije nego što krenete put Hrvatske, pozovite graničnu policiju i provjerite da li se vaš razlog smatra dovoljno jakim, da vas s granice ne bi vratili kući. “Naravno, uz pridržavanje svih onih mjera koje će strani državljanin koji ulazi u RH dobiti u pismenom obliku na graničnom prelazu i, naravno, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka vezanih za otvaranje ugostiteljskih objekata, hotela i sl., to može biti razlog ulaksa u RH", kaže Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Takva odluka u Srbiji još nije na snazi, ali bi mogla već sutra da bude. Ipak, i danas je bilo govora o tome, uslovi će biti slični kao i u ostalim državama. Naravno, najvažniji je negativan test. “Ukoliko ga nemaju onda mora da se sprovodi zaštitna mera samoizolacija ako se radi o našem građaninu ili karantin uslovno, takođe, izolacija uz zdravstveni nadzor za stranog državljanina ili da učini test na našoj teritoriji, pa onda, ukoliko je negativan, da ne mora više da bude pod takvim nadzorom”, Predrag Kon, epidemiolog. Ono što je za sve države regiona zajedničko jeste da se priznaje samo PCR test. Tako da, ako se odlučite testirati, vodite računa da to bude upravo PCR test, jer je, kako kažu stručnjaci, on jedini validan i jedini se prihvata prilikom ulaska u druge zemlje. Svaki drugi test predstavlja gubljenje vremena, a i novca.