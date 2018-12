Prekinuta sjednica Komisije za izbor Savjeta ministara

Svaki korak koji vodi ka izboru novog saziva Savjeta ministara, očigledno je u startu osuđen na propast. Ni Komisija za izbor Savjeta ministara nije dobila rukovodstvo, iako je to trebalo da bude samo tehničko pitanje.

Izbor predsjedavajućeg Komisije i dva zamjenika, nije podržalo šest članova, dok je isto toliko bilo za. Prijedlog je bio da predsjedavajući Komisije bude Staša Košarac iz SNSD, a njegova dva zamjenika iz HDZ-a, odnosno SDA-a.

To što nismo izbarali rukovodstvo, primjer je opstrukcije izbora predsjedavajućeg i novih ministara, poruke su nakon prekida sjednice.

"Na moj prijedlog, predsjedavajući je prekinuo sjednicu, i nastavak sjednice će biti poslije novogodišnjih i božićnih praznika, i tada očekujemo da će se ispoštovati izborna volja, građana, kako Republike Srpske, tako i BiH. Naime, ovdje se radi očigledno o opstrukciji. I da se što više otegne odnosno, ne izabere u predviđenom roku Savjet ministara", kaže Nenad Nešić, član Komsije za pripremu izbora Savjeta ministra (DNS).

Za izbor novog saziva Savjeta ministra, biće potreban stav Komisije, što znači da bez konstitusanja njenog rukovodstva cijeli proces može biti u blokadi. Svako je imao pravo da podrži ili odbije prijedloge, kažu u HDZ-u, ali to što niko nije ponudi nikakva druga rješenja je dokaz da neko želi namjernu opstrukciju kažu u toj partiji.

Protiv današnjih prijedloga izjasnisli su se između ostalih, DF, SDP, kao i SDS i PDP.

"Kada donosite neke važne odluke, prije svega u Parlamentu, red je da neke odluke, ako imate potrebe usaglasite, takođe je red da pitate, predstvanike klubova da li će potržati određene prijedloge", rekao je Branislav Borenović, član Komisije za pripremu izbora Savjeta ministra (PDP).

"Evo danas smo imali na jednoj formalnoj stvari, ali na nebitnoj primjer blokade. Jer kao šest kolega glasa protiv iznesenog prijedloga, a nema nikavog drugog prijedloga, to je po meni apsolutno blokada, i ona po meni jeste i ona će uticati na dinamiku izbora Savjeta ministara", kaže Predrag Kožul, član Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH (HDZ BiH).

Jasno je da postoje strukture koje ne žele da novi saziv bude konstituisan, kaže SNSD-ov Staša Košarac. Političke ucjene i ultimatumi neće, kako kaže, destabilizovati SNSD kao apolutnog pobjednika izbora u Republici Srpskoj. Ako neko želi da parališe institucije BiH, mi nećemo biti protiv, kaže Košarac.

"Ako neko zeli, takvo postupanje, takvo ponšanje, mi ćemo biti saveznici. Mi imao konstituisane organe Republike Srpske, Republika Srpska moze samostalno određene, procese da vodi, i nećemo biti zabrinuti, za to što se konstituiše, izvršna tijela, na nivou zajedničkih organa", kaže Košarac, član komisije za izbor Savjeta ministara (SNSD).

Iz DF-a su ponovili ranije stavove lidera te stranke i člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, da će podršku Zoranu Tegeltiji dati samo pod uslovom da se izjasni za nastavak NATO puta Bosne i Hercegovine. Slično su juče poručivali i iz SDA, tačnije član predsjedništva te partija i njen lider Bakir Izetbegović, čime su otvoreno stavili do znanja da uslovaljavaju izbor novog saziva Savjeta ministra.

"Iza toga se krije njihova namjera da zadrže postojeću garnituru u SM. Zato što tamo imaju svog predsjedavajućeg, ma koliko to bilo smiješno da je predsjedvajući član Parlamenta, ali evo to sve može tako da bude, ali isto tako imaju i one ministre iz Republike Srpske, koji su njima nagodni. Zbog toga je tu interes da se blokira, uopšte da se implementiraju izborni rezultati, da bi se sačuvala ta jedna garnitura, koja je dobro funkcionisala u prethodnom periodu", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Svi zakonski rokovi do kojih je trebalo uputiti kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministra su prošli. Prijedlog iz Republike Srpske je da to bude Zoran Tegeltija, a Komsić i Džaferović su uslovili podršku nastavkom NATO puta BiH. Predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik, juče je rekao da nema ništa od ulaska BiH u NATO i ponovio da će se predstavnici iz Republike Srpske pridržavati Rezolucije o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština