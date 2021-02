Prekinuta sjednica Gradskog vijeća Mostara, nastavak zakazan za 15. februar

Sjednica Gradskog vijeća Mostara prekinuta je zbog usaglašavanja o sporazumu BH Bloka i Koalicije za Mostar da se vrši rotacija na mjestu gradonačelnika, a nastavak zasjedanja zakazan je za ponedjeljak, 15. februara.

Prekid je uslijedio na zahtjev vijećnice Naše stranke Irme Baralije, a većina je podržala.

Prekid je zatražen zbog postizanja političkog sporazuma između BH Bloka i Koalicije za Mostar da se vrši rotacija na mjestu gradonačelnika. U toj opciji BH Blok bi podržao kandidata Koalicije za Mostar Zlatka Guzina, a nakon toga bi se birao kandidat BH bloka.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Zelenika (HDZ) rekao je da je danas održan "igrokaz" BH Bloka i njihovih partnera iz Koalicije za Mostar.

"Umjesto da razgovaramo o ozbiljnim stvarima, mi ispunjavamo dječačke ili djevojačke snove jer je neko htio biti gradonačelnik", rekao je Zelenika i poručio da se se više neće igrati sa građanima Mostara ni sa njim lično.

On je istaka da "ovo nije cirkus" i da to ne treba građanima Mostara, te dodao da su ringišpil i tobogan na Bišću polju.

"U kampanji su vam bila puna usta bila Mostara i multietničnosti, sada odjednom svako može biti gradonačelnik, osim Hrvat. Koga viš zavaravate i sa kime se igrate? Ničije želje se neće ispunjavati u Gradskom vijeću Mostara", poručio je Zelenika.

Na pitanje da li je HDZ dobio ponudu o rotaciji gradonačelnika, Zelenika je odgovorio rekao da njemu niko nije poslao nikakav prijedlog od BH Bloka do početka sjednice.

"Statut je propisao kako se bira gradonačelnik i koliki mu je mandat... Mi tehnički sada treba da provodimo nečije želje koje nemaju utemeljnje ni u čemu", rekao je Zelenika.

Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a BiH Slaven Zeljko poručio je da će kandidat HDZ-a Mario Kordić biti gradonačelnik bez obzira na različite pokušaje da se to ospori.

On je napomenuo da je prijedlog rotiranja gradonačelnika bio i ranije pominjan, ali da to nije provodivo, jer bi se morao mijenjati i Izborni zakon i Statut grada, što je sada nemoguće budući da se mora završiti konstitutivna sjednica Gradskog vijeća i drugi krug izbora gradonačelnika.

"Ovaj proces se mora završiti bez rotacije bez obzira što je to neko sinoć sanjao. HDZ je to saznao iz medija. Nadam se da ćemo razjasniti šta hoće, ali se Izborni zakon i Statut ne mogu mijenjati do ponedjeljka. Sve drugo je cirkus i smijurija. Pomisliće građani da je bolje da nas nisu ni birali", rekao je Zeljko.

Nastavak konstitutivne sjednice zakazan je za ponedjeljak, 15. februara, u 16.00 časova.

(Foto: Klix.ba)