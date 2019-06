Prekinuta hitna sjednica Predstavničkog doma parlamenta BiH

Poslanici SNSD-a i Srpskog kluba, baš kako su i najavili, nisu se pojavili u bijeloj sali. Imali su danas pune ruke posla. U svom Klubu, razmatrali su mogućnosti o izmjenama svih zakona koje je nametnuo visoki predstavnik, a tiču se zastave BiH, Suda i Tužilaštva, kao i zakona o VSTS-u.

Za SNSD-ovog Stašu Košarca besmisleno je raspravljati o važnim temama kada u sali nisu prisutni predstavnici institucija koji bi eventualno mogla dati odgovor na mnoga pitanja koje je do sada, kada je u pitanju pravosuđe i migrantska kriza postavljao SNSD.

"Nažalost zbog problema u SDA, zbog problema u konstituisanju bošnjačke reprezentacije proces je blokiran, ali nije od SNSD-a i naših koalicionih partnera, jer blokada stoji u Predsjedništvu, jer nije izabran predjedavajući i zašto nije do kraja izabrana Komisija za izbor i pripremu, to trebaju da pitaju one koji su danas željeli da zamjene teze", istakao je Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a .

Poslanici SDA danas su se pojavili, ali su imali mnoge primjedbe na materijal koji je pripremljen za sjednicu, ali i na predsjedanje HDZ-ove Borjane Krišto. Krišto odgovara da BiH sa današnjom sjednicom ide, umjesto napred, unazad, tako da je drugi put od konstituisanja Parlamenta prekinula sjednicu, zato što, kako tvrdi, treba prvo da se konstituiše vlast na nivou BiH.

"Ovo danas nas upućuje da ovo nije način na koji ovaj dom treba da radi, postoje stvari koje se trebaju ispuniti, postoje stvari koji nakon izbora trebaju svojim redosljedom naprave, a to je implementacija izvršne vlasti, to je stvaranja uslova poslovničkih za rad poslovničkih zakonodavnih tijela u punom kapacitetu", rekla je Borjana Krišto, predsjedavajuća PD PS BiH.

"Ja sam rekao predsjedavajućoj da to za nju ne može biti nikakav argument da neko kaže da neko neće uzeti učešće doma zato što nije Savjet ministara", istakao je Adil Osmanović, poslanik SDA u PD PS BiH.

Inicijatori hitne sjednice koji su još juče imali velika očekivanja od zasjedanja, danas su razočarani. SDP-ov Saša Magazinović ostao je uskraćen za odgovor na kojem insistira već godinu dana.

"Nažalost ni danas nisma dobio odgovor koliko novca je ušlo za migransku krizu, ko ga je potrošio i na koji način, ali ova sjednica će se definitivno nastaviti", naglasio je Saša Magazinović, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

A, upravo onaj koji je trebalo da odgovori na pitanje koliko migranata ima u BiH i gdje su milioni od evropskih zemalja - danas nije htio da progovori od migrantskoj krizi. Ministar bezbjednosti u tehničkom mandatu Dragan Mektić, danas je sjedio u poslaničkim klupama i kritikovao druge za nerad.

"Nek građani vide ko želi da govori o problemima, ko želi da rješava ove probleme, a ko je svoje političke interese stavio iznad interesa građana ove države", istakao je Dragan Mektić, poslanik SDS u PD PS BiH.

"Ovo je jedna klasična politička karikatura, kako je moguće da je jedan od potpisnika sazivanja hitne sjednice ministar bezbjednosti koji bi to pitanje u skladu sa ustavnim zakonima trebao da rješava. On bi sad sebe u Predstavničkom domu trebao da zadužuje nešto da radi, šta je radio četiri godine kao ministar bezbjednosti", naglasio je Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a.

Jedini Srbi iz Republike Srpske koji su se pojavili na današnjoj sjednici bili su potpisnici hitne sjednice. PDP-ov Branislav Borenović traži da SNSD, HDZ i SDA formiraju vlast, ali kaže da se njegov stranački kolega Igor Crnadak neće povući sa ministarske pozicije.

"To nikad nećemo dozvoliti da se ministri povuku da vrate mandate i da na njihove pozicije dođu predstavnici drugih naroda", rekao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u PD PS BiH.

Poslanici koji su inicirali današnju sjednicu traže uskoro njen nastavak. Predsjedavajuća Borjana Krišto pozvala je sve na poštovanje zakona i Ustava BiH i da se prvo završi formiranje parlamentarne Komisije za izbor i imenovanje novog saziva Savjeta ministara, kao što je to predviđeno zakonom, a ne da se svjesno krše kako to čine, pojedini, parlamentarci.