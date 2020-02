Pregovaračka tačka za pitanja na nivou BiH je Republika Srpska

Jedina pregovaračka tačka za sva pitanja na nivou BiH je Republika Srpska, tako je Milorad Dodik odgovorio na dopis Fahrudina Radočića u kojem sve redom moli za novac za rješavanje migrantske krize.

Ministar bezbjednosti dopis je uputio na adrese svih načelnika i gradonačelnika u BiH, u kojem traži da u okvoru svojih mogućnosti izvrše rebalans budžeta i u skladu sa mogućnostima izdvoje sredstva. Takav potez je iznenadio čelnike opština i gradova, koje je srpski član Predsjendištva BiH upozorio da ne nasjedaju i da po pitanju migranata isključivo prate politiku Republike Srpske.

"Naravno da to jeste i naš problem, ali to je individualna akcija samog Radočnića, oni su umislili da oni mogu sve da čine, da rade... Republika Srpska je nepremostiva tačka u pogledu kreiranja politika vezano i za same migrante, a očigledno da on preskače Republiku Srpsku i pokušava nešto da učini, kako on to voli da kaže, samoinicijativno", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Da je BiH zemlja apsurda, smatraju u Srpskoj, dokazuje i ovakav potez ministra bezbjednosti BiH. Za prvog čovjeka najvećeg grada u Republici Srpskoj, odmah je bilo jasno da od Radončićeve ideje, neće biti ništa.

"Mi smo se ljubazno zahvalili i rekli da je neobično da se od bilo koje lokalne zajednice traži da finansira pitanje koje jeste za više nivoe. Banjaluka naravno nema predviđena sredstva niti znam kako bismo uopšte planirali ta sredstva. Neobična, da kažem nenormalna situacija. Ovo je inače čudna država pa onda je i to čudno", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Iz Srpske stižu i poruke da se važe samo instrukcije Vlade i institucija Republike Srpske. Pojedinim načelnicima, pismo Fahrudina Radončića više je ličilo na komediju nego na ozbiljnu namjeru.

"Ministarstvo bezbjednosti nema nikakvu nadležnost nad opštinama i gradovima u Republici Srpskoj. Sve ono instrukcija što mi primamo u takvom slučaju možemo primiti od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Vlade Republike Srpske. Ne vidim način da mu odgovorimo ni institucionalni ni zakonodavni. Sigurno da je migrantska kriza nešto što je aktuelno i što je bitno ali mi slijedimo stav institucija Republike Srpske", naglasio je Ljubiša Ćosović, načelnik Istočnog Novog Sarajeva.

"Nama u Republici Srpskoj i opštinama u Republici Srpskoj naloge može davati samo Vlada i institucije Republike Srpske može i mislim da se na tome nivou samo može i razgovarati. Ali ono što posebno želim istaći jeste da privrednici opštine Prnjavor uplate PDV-a preko 110 miliona maraka, a od tog iznosa nekih 8 miliona Uprava za indirektono oporezivanje vrati opštini Prnjavor. Opština Prnjavor značajno doprinosi finansiranju viših nivoa vlasti", naglasio je Darko Tomaš, načelnik Prnjavora.

Srpski član Predsjedništva poručio je da Republika Srpske neće biti utočište migranata. Smatra da migrantsku krizu nije izazvala Republika Srpska nego neki sa Zapada koji imaju obavezu da migrante humanitarno zbrinu.