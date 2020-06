Predstavnički dom o ukidanju Komisije za koncesije

Na dnevnom redu današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH biće inicijativa poslanika ovog doma Nenada Nešića kojom traži da Komisija za koncesije BiH prestane sa radom.

Nešić od Savjeta ministara traži da u roku od 120 dana PS BiH dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama BiH na način da sa radom prestaje rad Komisije.

On u objašnjenju inicijative navodi da je Komisija za koncesije BiH od 2005. do kraja 2019. godine potrošila 15.510.400 KM, te da za to vrijeme nije imala zahtjeva iz svoje nadležnosti niti je bilo koncesionih projekata.

Nešić je kao prijedlog ponudio da nadležnosti Komisije za koncesije BiH preuzme Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ili da se po potrebi formira ad hok tijelo jer ce pokazalo da je ova komisija potpyno nesvrsishodna i značajan budžetski potrošač.

Dnevnim redom je predviđeno da poslanici razmatraju i zahtjev za smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministra Staše Košarca zbog, kako se navodi, njegovog prisustva proslavi u klubu Golf u Sarajevu u vrijeme stanja nesreće u Federaciji BiH i vanrednog stanja u Republici Srpskoj zbog virusa korona.

Poslanici bi trebali da razmatraju i zahtjev za smjenu zamjenika ministra civilnih poslova u Savjetu ministara Siniše Ilića.

U zahtjevu je kao razlog navedeno okupljanje u Ilićevoj kući u vrijeme vaskršnjih praznika, kada je u Republici Srpskoj na znazi bilo vanredno stanje, što je suprotno mjerama suzbijanja širenja virusa korona.

Podnosioci oba zahtjeva za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara su poslanici Naše stranke Predrag Kojović, Aida Baručija, Mirjana Marinković Lepić i Damir Arnaut, Kluba poslanika SDS-a i PDP-a Mirko Šarović, Dragan Mektić, Mira Pekić i Branislav Borenović, te SDP-a Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Zukan Helez i Nada Mladina.

Na dnevnom redu sjednice naći će se i više izvještaja komisija Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti, među kojima je i izvještaj komisije Kolegijuma o mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH.

Članovi Kolegijuma, radeći kao komisija, nisu postigli saglasnost oko negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH podrazumijeva da za sudije Ustavnog suda budu birani isključivo državljani BiH.

U Prijedlogu zakona je navedeno da BiH treba da obezbijedi vlastiti suverenitet, koji je ograničen dosadašnjim načinom izbora troje stranih državljana za sudije Ustavnog suda BiH.

Predlagači su poslanici SNSD-a Nebojša Radmanović, Snježana Novaković Bursać, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić i Ljubica Miljanović, HDZ-a BiH Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović, zatim Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske, Nenad Nešić iz DNS-a, te Јakov Galić iz Srpskog kluba.

Poslanici će se, u prvom čitanju, izjašnjavati i o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač poslanik Naše stranke Aida Baručija.

Baručija traži da se dopunama Zakona pet odsto ukupnog iznosa prikupljenog po osnovu akcize na duvanske prerađevine usmjeri namjenski prema Fondu solidarnosti Republike Srpske, FBiH i nadležnoj instituciju u Brčko distriktu.

Prema posljednjim podacima, po osnovu akciza na duvanske prerađevine od 2009. godine prikupljeno je više od 6,4 milijardi KM, navodi se u Prijedlogu.

Na dnevnom redu je i razmatranje inicijative poslanika Naše starnke Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta kojom se Savjetu ministara nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama.

Predlagači hitnost inicijative pravdaju pandemijom virusa korona, kada je, kako su naveli, transparentnost, kontrola i nadzor od izuzetnog javnog interesa.

Zakon predviđa transparentnost posebno kada je riječ o, kako navode, velikim zahvatima kao što je bio slučaj u aferi "Srebreni respiratori" , te drugim aferama kada je riječ o javnim nabavkama o kojima je javnost upoznata.

Predlagači smatraju da Zakon o javnim nabavkama treba nadograditi i preurediti na način da se obezbijedi ravnopravna tretman ponuđača i poveća transparentnost kompletnog postupka.

Pred poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH biće i nekoliko izvješataja o radu institucija na nivou BiH, a dnevnim redom je predviđeno da donesu i odluku o saglasnosti za nekoliko ratifikovanih sporazuma.