Predstavnici srpskih udruženja: Srbi u FBiH nemaju nikakva prava

Srbi u Federaciji nemaju nikakva prava. Jedan od dokaza za to je, kažu predstavnici srpskih udruženja u Federaciji, i to što im nije data dozvola da održe pres konferenciju u Vladi Federacije, kako su to do sad činila mnoga građanska udruženja.

“Više puta smo kontaktirali službe Vlade Federacije da bi dobili pres salu Vlade Federacije, međutim, više puta nam je rečeno da se obratimo u jednu službu, pa u drugu i onda smo shvatili da nismo dobro došli, iako smo mi udruženja koja štite građanska prava građana Federacije, na kraju smo se obratili ovdje u službu srpskog člana Predsjedništva BiH gdje nam je odobreno korišćenje ove sale", kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu parava Srba u FBiH. Prema podacima posljednjeg popisa iz 2013. godine, Srbi su u Federaciji na četvrtom mjestu. Bošnjaka ima najviše, pa Hrvata, a zatim onih koji se izjašnjavaju kao ostali. Bakir Izetbegović juče je priznao da je teško naći dovoljan broj Srba kako bi se popunio federalni Dom naroda, jer Srbi su, po svemu sudeći, postali statistička greška u Federaciji koja se hvali da je multikulturalna. “Teško je izabrati 17 Srba, teško, od naroda kog u Federaciji ima 3 odsto. Bošnjaka ima 13 odsto u RS. Zašto ima Srba 3 odsto? To ne znam, to nemojte mene pitati", kaže Bakir Izetbegović, predsjednik SDA. “Gospodin Bakir je slagao, nije 3 odsto, nego 2,5 odsto, to je po zvaničnom popisu iz 2013.godine koju je vršila Agencija za statistiku BiH. Prema zvaničnom popisu na teritoriji Federacije živi 56 hiljada Srba, 2,5 odsto", kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH. To znači, 420 hiljada Srba na teritoriji Federacije je manje, nego 1991. godine kada je urađen posljednji prijeratni popis. Sa druge strane, za 50 odsto veći je broj povratnika u RS, dok se, tek 5 odsto Srba vratilo na svoja ognjišta u Federaciju, i to pretežno starija populacija. Kriterijumi za povratak nisu bili isti u RS i Federaciji. “Da bi se Srbin vratio u Federaciju morao je biti prijavljen na adresu tamo gdje treba da živi, zamislite da se čovjek prijavi na golu zemlju gdje nema ništa i da pravi kuću da bi tu mogao da je napravi, a u RS bezuslovno, niko nije uslovljavao nikoga, nego su pravili i dolazili bez obzira na njihovu prijavu", ističe Radovan Grajić, koordinator projekta zaštite srpske imovine u Federaciji BiH. Udruženja Srba iz Federacije podsjećaju da svi imaju pravo na povratak i da je to napisano Aneksom 7 Dejtonskog sporazuma. To su danas predočili i na sastanku sa šefom Misije OEBS-a u BiH Brusom Bertonom. Akcenat su stavili i na, kako kažu, diskriminatorski zakon koji se odnosi na upis imovine u zemljišne knjige, a gdje najviše Srbi ispaštaju, jer oni koji ne žive u Federaciji o tome nisu ni obavješteni. Baš zbog eksploatacije srpske imovine, Vlada RS omogućila je otvaranje 6 kancelarija pružanja pravne pomoći za sve one koji imaju imovinu u Federaciji.