Predstavnici Srpske u institucijama BiH se dodvoravaju Sarajevu

Rusija je dokazani prijatelj srpskog naroda i nećemo dozvoliti da sarajevska politika, potpomognuta starom američkom administracijom, kroji sudbinu Republike Srpske. To za ATV danas kaže SNSD-ov Staša Košarac koji tvrdi da SDS i PDP svjesno žele da naruše dobre odnose Rusije i Srpske, a sve kako bi se dodvorili političkom Sarajevu. Za njega je glavni dokaz to što su srpski predstavnici u Zajedničkim institucijama BiH juče zaćutali na zabranu ulaska ruskog književnika Zahara Prilepina.

“Kako je moguće da se danas ne traže reakcije onih koji su to izdali, na temelju čega su to izdali, zašto Šarović koji je nadležan za kontrolu, ispred izvršnih organa to ne traži, zašto ćuti? Pa, zato što ima hipoteke i ima obavezu prema onima koji su ih doveli na vlast. Kako je moguće da se Mektić pravi neobavješten, čas ima spisak, čas nema. Oni dobro znaju kakav se politički ambijent želi proizvesti u BiH, i oni su dio tog, oni su izvođači radova takvih politika protiv RS,“ rekao je Košarac, šef Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Da je zabrana Prilepinu direktono nedjelo Saveza za promjene, tvrdi i potpredsjenkik SNSD-a Nikola Širić. Mektić je, zajedno sa svojim stranačkim kolegama, uradio sve da ne postoji parlamentarni nadzor nad radom OBA-e.

Da je tako potvrđuje svojom izjavom i sam ministar bezbjednosti BiH. Ministar bezbjednosti BiH kaže da nemam nikakvih informacija, jer danima nije u Sarajevu, ali samo pretpostavlja odakle OBA-i, kako kaže, potreba da izda nalog za zabranu ulaska.

“Nisam ni ja znao koga oni drže na listi, postoji registar određenih stranaca i u tom registru ima hiljadu, dvije stranaca. OBA po zakonu može proglasiti neku osobu da je prijetnja po nacionalne interese bezbjednosti države,“ kaže Mektić.

Šef BH diplomatije Igor Crnadak, uprkos tome što se ruskim drzavljanima zabranjuje ulazak u BiH, hvali se dobrim odnosima sa Rusijom. Potvrdio je da je iz ruske ambasade stigla protesna nota i najavljuje odgovor.

“I ministarstvo će odgovoriti na ovu notu nakon što dobijemo određene informacije. Do kraja dana, najkasnije u ponedjeljak, mi ćemo uputiti dopis obavještajnom odboru koji čine kolege, Zvizdić, Šarović i Bevanda, i zatražiti informacije za ovaj slučaj koji će Odbor da traži od OBA-e,“ rekao je Crnadak.

Sprečavanje ruskog književnika da dođe u RS na “Kočićev zbor“ je smišljeni politički postupak koji dolazi iz OBA-ine, a samim tim i SDA-ove kuhinje, koji imaju čitav spisak ruskih imena, kaže potpredsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić. Najžalosnije je, kaže, što su upletene i ruke srpskih predstavnika.

“Ono što je za nas najveća katastrofa da rukama srpskih predstavnika, i da su to sebi dozvolili Ivanić i Crnadak, Govedarica i Mektić, da njihovim rukama Bakir Izetbegović, preko Osmice i ostalih, kvari ukupne odnose na Balkanu i stvara incidentne situacije, jer nemojmo zaboraviti da na skali vrijednosti ili snage, mi ne možemo da se mjerimo sa Ruskom Federacijom, i nikad pametan čovjek ne provocira jačeg i nekoga od koga mu zavisi sudbina,“ rekao je Stevandić.

Prema ranijem pisanju srpskih medija, Zahari Prilepin je samo jedan na spisku nepoželjnih Rusa u BiH. Upisan je na crnu listu, za koju srpski mediji tvrde da ju je lično potpisao Dragan Mektić. Skandaloznu zabranu ulaska ruskom književniku danas su osudili Socijalisti, Prva SDS i Pokret “Izbor je naš”.