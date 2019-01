Predsjedništvo BiH u Briselu iznosi jasnu opredjeljenost ka EU putu

Predsjedništvo BiH će na sastancima sa evropskim zvaničnicima u Briselu demonstrirati opredijeljenost BiH da ide ka EU i očekivanja da se prema njoj odnose na isti način kao i prema drugim zemljama zapadnog Balkana u trenutku dobijanja statusa kandidata i počinjanja pregovora, izjavila je savjetnica za spoljnu politiku u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je istakla da se očekuje da se predsjedavajući Predjedništva BiH Milorad Dodik naredne sedmice tokom posjete Briselu sastane sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federikom Mogerini, predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom i evropskim komesarom za pregovore o proširenju Јohanesom Hanom.

Ona je navela da će članovi Predsjedništva na tim sastancima u Briselu prenijeti da su odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika završeni i da će i Direkcija za evropske integracije u sklopu mehanizma koordinacije veoma brzo završiti tehnički dio da bi ti odgovori zvanično mogli biti dostavljeni Briselu.

"S obzirom na to, da su ove godine izbori za Evropski parlament, najvažnije je da će Predsjedništvo svojom posjetom i na sastancima demonstrirati opredijeljenost BiH da ide prema EU, kao i cijeli zapadni Balkan, i što će očekivati da se u narednom sazivu Evropskog parlamenta i Evropske komisije prema BiH odnose pošteno i na isti način kako su se odnosili prema Crnoj Gori i Srbiji u trenutku dodjeljivanja statusa kandidata i počinjanja pregovora", precizirala je Trišić Babić.

Ona je dodala da se to odnosi na to da se od BiH ne traži ništa više, a ni manje što se do sad nije tražilo od ostalih zemalja.

"Svih ovih godina bili smo svjedoci da, kad god se BiH eventualno približila nekom traženju kandidatskog statusa, dobijali smo nekakve uslove koji u tom trenutku nisu imali veze sa procesom, od policijske reforme, do Sejdić-Finci i tu smo izgubili vrijeme koje nam sada i te kako nedostaje", objasnila je ona.

Trišić Babić je napomenula da će u Briselu sigurno pitati predsjedavajućeg Predsjedništva i ostale članove zbog čega je došlo do zastoja u implementaciji izborne volje građana i zašto još nije formirana vlast na nivou zajedničkih institucija, zašto nije formiran Savjet ministara.

"I tu će predsjedavajući, kao član Predsjedništva iz reda srpskog naroda, iznijeti svoje mišljenje i neslaganje sa uslovljavanjem izbora kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara sa pitanjima koja nikad nisu bila na stolu kao uslov da se formira Savjet ministara", rekla je Babićeva.

Ona je istakla da je ovo prvi put u dejtonskoj BiH da članova Predsjedništva BiH izaberu Brisel za svoju prvu posjetu, koja je najavljena za narednu sedmicu.

Prema njenim riječima, ovo je prva zajednička posjeta članova Predsjedništva BiH i samim tim je jasan znak da je glavna spoljnopolitička orijentacija BiH članstvo u EU.

Kada je riječ o odgovorima na dodatna pitanja iz Upitnika, istakla je da je Republika Srpska završila svoju proceduru, dok je u FBiH bio problem u tri kantona zbog poglavlja 26, jer se nisu mogli usaglasiti odgovori na pitanja koja se odnose na obrazovanje, ali je i to završeno.

"Najviše su se čekali odgovori iz FBiH", kaže Trišić Babić.

Ona je napomenula da se predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić nije agilnije pokazao znajući koliko je bitno da odgovori budu odštampani i završeni u ovom trenutku zbog izbora u evropskom parlamentu, te kao neko ko rukovodi tim procesom nije pokušao da to ubrza i nađe konsenzus među svim učesnicima mehanizma koordinacije.

- Izjave su divne, krasne, ali situacija na terenu nije bila takva. Trebalo je da se uložu i energije i da se odgovori na dodatna pitanja tehnički završe - rekla je Trišić Babić.