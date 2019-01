Predsjedništvo BiH sa Tuskom i Hanom

Bez formiranja vlasti na nivou zajedničkih institucija i bez dostavljanja odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika, nema napretka BiH na evropskom putu. To su, u završnici prve zvanične posjete Briselu, članovima Predsjedništva BiH, nakon Federike Mogerini, prenijeli i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i evropski komesar za proširenje Johanes Han.

Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić poručuju da je najvažnije što u institucijama Evropske unije postoji dobro raspoloženje da BiH uskoro dobije status kandidata. Sve ostalo je, poručuje srpski član i predsjedavaći Predsjedništva Milorad Dodik, na organima BiH.

Bitno je, kako kaže, da to ne bi treblo da znači i prihvatanje NATO integracija. Konsenzusa za to nema ali, tvrdi Dodik, postoji saglasnost svih članova Predsjedništva da se pitanja od interesa za EU integracije riješe što prije, kako bi se šansa za kandidatski status dobila do prvog novembra, do kada traje mandat Komisije sa Žan Klod Junkerom,na čelu.

"Bez formiranja novih organa vlasti vjerujemo da nije moguće obezbijediti novu dinamiku. Ja sam uvjeren da su naši sagovornici ovde potpuno razumjeli takvu jednu vrstu kretanja. Naravno, ovdje smo govorili i o razlikama. Postoje razlike vezane za MAP i za NATO. Bez obzira na neke ranije donesene odluke, koje su političke, i postoje neke odredbe koje se pozivaju vezano za Oružane snage. Ali, to ne može da predodredi i utvrdi konačno mišljenje o svemu. Prema tome, mislim da o tom pitanju treba da diskutujemo dole u BiH", kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Poznat je stav Republike Srpske o članstvu BiH u NATO. O tom pitanju neće biti pregovora i to zbog principa vojne neutralnosti. Sva tri člana Predsjedništva tvrde da se što prije mora formirati vlast, ali i dalje svako insistira na svojim prioritetima. Za Milorada Dodika, to je što skorija implementacija izbornih rezultata i ponovnog pokretanje, trenutno zakočenog, procesa reformi koje od BiH traži Evropska unija. Hrvatski narod insistira na izmjenama izbornog zakona, a Bošnjaci na putu ka NATO savezu.

"Oba pitanja, ja sam o tome danas govorio, su pitanja koja se tiču vladavine prava. Ako smo opredijeljeni za vladavinu prava, onda ne treba da bude problema ni sa implementacijom izbornih rezulata ni sa aktivacijom prvog Godišnjeg plana u okviru MAPa", kaže član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.

Članovi Predsjedništva poručuju da će, odmah poslije povratka iz Brisela, pokušati da ubrzaju nedovršene procese u BiH, bez kojih o kandidatskom statusu ne može da bude govora.

"Ima još toga što treba da završimo. Imamo odgovoriti na Upitnik, formirati vlast, istina, zvaničnike u Briselu interesuje najviše državni nivo vlasti. Savjet ministara i parlamentarna većina", kaže član predsjedništva BiH, Željko Komšić.

Saglasnost postoji i oko potrebe izmjena Izbornog zakona, ali ne i pravca u kome one treba da idu. Članovi Predsjedništva BiH govorili su i o granicama sa Hrvatskom i Srbijom, o problemima sa izgradnjom Pelješkog mosta, imovini nekadašnjih državnih preduzeća u Hrvatskoj. Iz Brisela su poslali poruku da je raspodjela imovine nepravedna prema BiH i pozvali hrvatske vlasti na što skorije rješavanje tog pitanja.