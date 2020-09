Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec prijetio tužiocu Vedrani Mijović

Tužilac Tužilaštva BiH Vedrana Mijović je Ured disciplinskog tužioca VSTV obavijestila o događaju iz juna ove godine, odnosno o porukama koje je dobila od predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, navodeći da joj je prijetio, piše Raport.ba.

Mijović je postupajući tužilac koji radi na predmetu po krivičnoj prijavi protiv predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca u kojoj se navodi više krivičnih djela po kojima su formirani tužilački predmeti te se provode provjere navoda krivične prijave.

U prijavi se navodi da Ranko Debevec ima dvojni identitet u Španiji (o čemu je Raport.ba također pisao) pod imenom Ranko Debevec Kavason.

Pored toga, u prijavi se ističe da je Debevec nezakonito zapošljavao pripravnike te da je na sumnjiv način dobio Mercedesa A klase iz auto kuće porodice Lijanović.

Tužilac u prijavi UDT-u protiv Debevca kaže da joj je, nakon što je uzela predmet u rad i započela provjeru navoda iz prijave, Debevec sa svog mobilnog telefona putem aplikacije Signal uputio poruke u namjeri da je spriječi u provjeri navoda iz anonimne prijave.

- Iz navedenih poruka koje mi je uputio se izvodi jasan i nedvosmislen zaključak da je koristeći se svojim uticajem predsjednika Suda BiH došao do saznanja da sam kao postupajući tužilac uputila zahtjeve VSTV i MUP Kantona Sarajevo za dostavu službenih podataka kojima raspolaže o njemu. Uvidom putem TCMS sistema, vidljivo je da mi je Ranko Debevec kontaktirao (prvu poruku je poslao 11.6. 2020., a zatim me pozvao 25. 6., te nakon što mu nisam odgovorila na poziv, poslao je poruku), a sve nakon što sam uputila zahtjeve VSTV i MUP Kantona Sarajevo. Takođe mi sve do danas posredno preko kolega poručuje da prestanem istraživati jer ću u suprotnom snositi posljedice - napisala je Mijović u prijavi.

Iako je Debevec u medijima negirao da je slao prijeteće poruke, Raport.ba ekskluzivno, bez intervencija, objavljuje sadržaj poruka koja je 11., 25. i 26. juna predsjednik Suda BiH slao tužiocu Mijović

11.juni – 14,59 časova: Vedrana, čujem da tražiš uvid u moj CMS nalog i dosije. Koji su tu razlozi?

25.juni – 16,27 časova: Debevec zove Mijović, koja mu ne odgovara

25.juni – 15,18 časova: Hvala ti Vedrana na MUPU KS I TERORIZIRANjU I PROVЈERAVANjU ŽENE KOЈA VEZE SA LIЈANOVIĆIMA NEMA, NITI KUPOVINOM MALOG MERCEDESA OD NjIH. POZDRAVI GORDANU. RADITE NEZAKONITE STVARI TOTALNO KOЈE NEMAЈU UPORIŠTA NI U ЈEDNOM ZAKONU.

25.juni – 15,21 časova: Izuzimate dokumentaciju i istražujete ljude koji veze uopšte s tom pričom nemaju. Tražite od suda naredbe.

25.juni – 16,38: Neka sud odobri izuzimanje dokumentacije ako postoji osnov sumnje da sam ja kriminalac.

