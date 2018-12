Predsjedavajući Savjeta ministara iz SNSD-a

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je danas u Sarajevu da će predsjedavajući Savjeta ministara biti iz srpskog naroda, što niko ne spori, i da će biti iz SNSD-a.

"Da li će to biti /Zoran/ Tegeltija znaće se uskoro kada Predsjedništvo završi svoj dio posla" izjavio je Radmanović novinarima nakon konstitutivne sjednice Predstavničkog doma.

Prema njegovim riječima, prirodno je da kada se izabere Kolegijum da je to najava nove većine iz koje će biti formiran Savjet ministara.

"Nadam se da će vrlo brzo biti izabran Savjet ministara i da će njegova okosnica da budu političke partije koje su glasale danas za izbor Kolegijuma. Od danas teku rokovi za to i narednih dana će se vidjeti kako će to ići. Predsjedništvo BiH ima sada obaveze, a i mogućnost da brže dogovara nego što je to ranije rađeno" naglasio je Radmanović.

Ukazujući da je vrlo rano formiran Kolegijum Predstavničkog doma u odnosu na ranije godine kada to nije išlo baš tako brzo, Radmanović je rekao da će rad u parlamentu biti turbulentan, ali da to ne znači da će biti razlika oko nekih ključnih pitanja i da neće moći da bude postignut dogovor.

"Izabrana većina koju čini nešto više od 20 poslanika nije ništa neobično za BiH i može da funkcioniše zavisno od toga kako ćemo se dogovarati" istakao je Radmanović.

NATO pogriješio što je dao zeleno svjetlo

Radmanović smatra da je NATO pogriješio što je dao "zeleno svjetlo" za aktivaciju Akcionog plana za članstvo BiH u NATO.

"NATO savez koji dobro vodi računa kakvo je političko stanje u kojoj zemlji, kakvi su odnosi i kako mogu da prolaze njihovi prijedlozi u ovom turbulentnom vremenu, zna odlično da jedan ravnopravan entitet u BiH ne prihvata taj savez, a drugi prihvata i da to može da izazove razne probleme. Nije nam to trebalo baš u ovom momentu" rekao je Radmanović novinarima nakon konstitutivne sjednice Predstavničkog doma.

Prema njegovom mišljenju, NATO je tema koju više nameću ljudi van ovog prostora, a koju neki u BiH prihvataju nekritički.

On očekuje da će cijeli mandatni period proteći u raspravama u vezi sa članstvom BiH u NATO, ali prvenstveno u EU.