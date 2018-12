Predsjedavajući Savjeta ministara biće Srbin

U narednih nekoliko dana biće obavljene konsultacije oko imenovanja predsjedavjućeg Savjeta ministara. Razgovore sa predstavnicima političkih partija obaviće predsjedavajući Predsjedništva, nakon čega bi Milorad Dodik trebalo da uputi prijedlog Predstavničkom domu BH parlamenta.

Dodik je u nekoliko navrata ponovio da je izbor SNSD-a za tu poziciju Zoran Tegeltija, aktuleni ministar finansija Republike Srpske. Mjesto predsjedavajućeg pripada Srbinu, pa će SNSD kao najjača politička partija iz Srpske predložiti svoj kadar i u varijanti da Tegeltija bude imenovan na neku drugu rukovodeću poziciju. Nebojša Radmanović, prilikom imenovanja za člana Kolegijuma Predstvaničkog doma rekao je da će sve biti jasnije nakon što Predsjedništvo Bosne i Hercegovine završi svoj dio posla.

"Predsjedavajući će svakako biti iz reda srpkog naroda i to je jedan normalna redosled, i oko toga niko ništa ne spori. Mogu danas reći da će biti iz SNSD-a. Da li će to biti gospodin Tegeltija ili neko drugi, to će se znati uskoro, kada Predsjedništvo završi svoj dio posla," rekao je Radmanović.

Resori u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine tek će biti predmet razgovora, nakon imenovanja predsjedavajućeg. Nakon što je, navodno, u nekoliko navrata isključio tu mogućnost, Vjekoslav Bevanda, ipak bi mogao ostati i u novom sazivu, ali samo pod uslovom da Hrvatima pripadne ministrastvo finansija i trezora. U tom slučaju Bošnjacima bi, najvjerovatnije, pripalo ministrastvo inostranih poslova BiH, a Srbima, osim predsjedavajućeg, ministarstva odbrane i civilnih poslova. Preostala ministrastva, poput pravde, bezbjednosti, transporta i komunikacija, trgovine i ekonomskih odnosa, dijelila bi se po dogovoru. Nakon što je Bariša Čolak, HDZ-ov delegat u Domu naroda, odustao od mandata u Predstavničkom domu BH Parlamenta, već se mnogi bave mišlju da li je on izbor HDZ-a za neku od ministraskih fotelja. Čolak je ranije bio ministar pravde Bosne i Hercegvoine, a danas nije bio dostupan za komentar. SNSD-ov član Komisije za izbor Savjeta ministara BiH, kaže da se uskoro može očekivati novi saziv.

"Predsjedavajući Predsjedništva BiH, gospodin Dodik, će ovih dana zakazati konsulatcije sa političkim partijama oko izbora predsjedavajućeg Savjeta ministara i prva faza jeste izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara. Vrlo jasno su precizirani rokovi. Onda kada Predsjedništvo utvrdi i izabere predsjedavjućeg Savjeta ministara, ulazi se u parlamentarnu raspravu oko izbora predsjedavajućeg Savjeta ministara. Ono što je objektivno i vrlo relano, da odmah po izboru Predsjedništva, će se izjasniti i sam Predstavnički dom," rekao je Staša Košarac, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH imenuje Predsjedništvo, najdalje osam dana nakon konstitutivne sjednice Predstavničkog doma, koja je održana u četvrtak. Predsjedavajući stupa na dužnost nakon što njegovo imenovanje odobri većina u istom tom Domu BH Parlamenta. Potvrda imenovanja mora da bude završena mjesec dana od dana imenovanja, precizirano je u Zakonu o Savjetu ministara BiH.