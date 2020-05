Povećan broj ulazaka u BIH nakon popuštanja mjera

U Graničnoj policiji ističu da je evidentan porast broja ulazaka u BiH nakon ukidanja mjere samoizolacije i da je ponedjeljka do srijede, 18. do 20. maja, na ulazu u zemlju zabilježeno 22.713 osoba, dok je nakon ukidanja samoizolacije, od četvrtka do subote, 21. do 23. maja, na ulazu u BiH zabilježeno 63.540 lica.

Portparol Granične policije BiH Franka Vican rekla je Srni da je još na snazi odluka Savjeta ministara o privremenoj zabrani ulaska stranih državljana u BiH, uz određene izuzetke. "Savjet ministara donio je u četvrtak Odluku o dopunama odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH, čime se omogućava ulazak u BiH poslovnim ljudima, kao i porodicama umrlih radi prisustva sahrani, uz ispunjavanje određenih uslova", podsjetila je Vicanova. Ona je navela da se ovom odlukom omogućava ulazak i boravak strancu koji u BiH ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da posjeduje pozivno pismo pravnog lica iz BiH koje ga angažuje u BiH i potvrdu o negativnom testu na virus korona ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 časova od trenutka ulaska. "Takođe je utvrđeno da državljani BiH u BiH, osim uz pasoš BiH, mogu ući i sa ličnom kartom izdatom od nadležnog tijela BiH, bez obzira na način ulaska u drugu zemlju iz koje se vraćaju", rekla je Vicanova. Vicanova je rekla da je istovremeno omogućen boravak u BiH strancima, članovima uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe radi prisustva sahrani, najviše 72 časa od trenutka ulaska u BiH, ne računajući eventualno razdoblje izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom. Ona je podsjetila da je od petka, 22. maja, Srbija otvorila granicu sa BiH za nesmetan prelazak granice svih osoba i vozila.