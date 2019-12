Potvrđen novi saziv Savjeta ministara

"Sa 29 , protiv 8 i jedan uzdržan imamo opštu i imamo entitesku većinu čime konstatujem da smo potvrdili imenovanje ministara I zamjenika ministara i predsjedavajućeg SM".

Sa većinom glasova, nakon 14 mjeseci BiH je dobila novi saziv SM. SNSD-ovi Staša Košarac, novi je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Vojin Mitrović, transporta i komunikacija. Za ministra inostranih poslova imenovana je Bisera Turković iz SDA. HDZ-ovi Vjekoslav Bevanda i Josip Grubeša ostaju na pozicija ministra finansija i trezora, odnosno ministra pravde. Njihova stranačka koleginica Ankica Gudeljević, ministra je civilnih poslova. SBB-ov Fahrudin Radončić na čelu je ministarstva bezbjednosti, dok je DF-ov Sifet Podžić, ministar odbrane. Danas je stigla potvrda i za Mlađena Božovića koji će naknadno biti potvrđen.

“Na prvoj redovnoj sjednici Parlamenta Mlađen Božović bude imenovan za ministra za ljudska prava i izbjeglice. Kada je u pitanju gospodin Mijatović tu postoji spor oko jednog dokumenta koje je on tamo predložio i ukoliko se dokaže neslaganje koje je dostavila ta institucija i onio što je gospodin Mijatović onda ćemo to ponovo razmotriti“, kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara.

Nakon ceremonije slikanja upriličen je sastanak odlazećeg i novog saziva Savjeta ministara. U demokratskoj atmosferi preuzete su obaveze novoimenovanih. Predsjedavajući Zoran Tegeltija ne odustaje od svojih ranijih stavova da će sjednice Savjeta biti otvorene za javnost. Obećava i tehničku podršku, kako novinari ne bi bili ostavljeni ispred Parlamenta, ali i svoje opredijeljenje koje je izložio i ministrima.

"Moje opredijeljenje je da SM bude operativan, da sjednice traju jako kratko, da sjednice budu mjesto donošenja odluka, a ne mjesto nepotrebnih političkih rasprava. SM ne smije biti mjesto sukobljavanja i svi nesporazumi koji postoje političkih partnera, pozicije I opozicije, ne smiju se prenijeti u SM da budu mjesto blokade“, kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara.

Hitnoj sjednici Predstavničkog doma prethodila je i Komisija za potvrđivanje i imenovanje Savjeta ministara. Program reformi bila je nezaobilazna tema opozicije. PDP-ov Branislav Borenović dobio je jasan odgovor od novoimenovane ministarke inostranih poslova SDA-ove Bisere Turković da će o putu u NATO odlučivati Predsjedništvo i referendum kao i u drugim zemljama.

“U ovom času vrlo je jasna situacija, nema MAP-a iako je on najavljen ide se na Reformski program i on je usvojen kao takav i on je dostavlje“, kaže Bisera Turković, ministar inostranih poslova BiH (SDA).

Svi parlamentarci čestitali su imenovanje novom sazivu Savjeta ministara. Predsjedavajući Zoran Tegeltija danas je najavio da će SM imati zajedničke sjednice sa Vladama RS i Federacije BiH. Do kraja godine očekuje se sastanak sa premijerima i dogovaranje termina za nove sjednice.