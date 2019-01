Potrebno što prije formirati Savjet ministara BiH

Nevjerovatno zvuči da hrvatskom članu Predsjedništva ne smeta Savjet ministara u tehničkom mandatu ni naredne četiri godine. Taj savjet nema nikakav legitimitet, kaže predsjednica Republike Srpske.

Željka Cvijanović upozorava da je neophodno što prije formirati novi saziv, dok srpski član Predsjedništva poručuje da je to moglo da bude davno završeno. Šefik Džaferović i Željko Komšić nisu htjeli da se to pitanje stavi na dnevni red pa je zbog toga prekršen zakon ali se druga dva člana Predsjedništva uporno pozivaju na neke zakone na nekim drugim mjestima, kaže Milorad Dodik.

"Postojala je mogućnost da se moglo uraditi i ranije, međutim, iz nekih razloga već sada možemo prepoznati, to je prije svega u Federaciji oko bošnjačkog političkog bloka, da oni nisu imali konsolidovanu političku situaciju. Sada vrše neke pregovore kako bi se formirala vlast u Federaciji a onda i na nivou zajedničkih institucija. Sve to ide sporo, moglo je ići i brže ali šta sad da radimo", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

I predstojeća posjeta trojice članova Predsjedništva Briselu biće opterećena pitanjem formiranja vlasti na nivou zajedničkih institucija. Moraćemo da odgvorimo na brojna pitanja, kaže srpski član Predsjedništva. Dodik poručuje ide u Brisel da vidi kakvi su planovi Evropske unije, svjestan da je blokada formiranja vlasti prepreka ozbiljnijim razgovorima sa visokim zvaničnicima Unije.

Odlazak u Brisel će biti sa tim teretom. To znači da ćemo moći i manje da tražimo. Moraćemo da objasnimo zašto nema vlasti, kakvi su odnosi, zašto je ovakva situacija, zašto je ekonomska situacija takva kakva jeste, te zašto Predsjedništvo nije ispoštovalo zakon.Ja ću pokušati tamo da gradim partnerstvo, EU jeste važan faktor, ali ja mislim da treba sve više da bude izmaknuta od političkih odlucivanja u BiH.

Tema briselskog sastanka je Evropski put BiH, kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović i podsjeća da su i zvaničnici Unije, nekoliko puta, upozoravali na važnost formiranja novog saziva Savjeta ministara. Nije normalno da se odugovlači sa tim procesom i zbog mehanizma koorodinacije, kaže Cvijanovićeva i podsjeća da Savjet ministra ne može na sebe da preuzme nijednu obavezu.



"Prepoznajem, naravno, u tome politički stav koji dolazi iz Sarajeva, koji imaj namjeru da na pozicijama zadrži ljude, s kojima su mogli bolje da sarađuju zato što ti ljudi nikada nisu zaustavili nijednu inicijativu vezanu za volju i želju političkog Srajeva. Prema tome, oni njima odgovaraju. Ja očekujem da se to mora uskoro razriješiti. Inače, ako se to ne razriješi to šalje jako, jako lošu sliku o samoj BiH koja provede izbore a onda ne konstituiše institucije na ispravan način", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpke.

BiH ulazi u četvrti mjesec nakon izbora bez novog saziva Savjeta ministra. Nema naznaka da bi se uskoro mogao odblokirati taj proces. Prepreka su komplikovani politički odnosi u Federaciji ali i dodatni uslovi koje postavljaju Šefik Džaferović i Željko Komšić u vezi sa formiranjem vlasti čime su, po ocjeni mnogih, BIH doveli pred veliku političku krizu.